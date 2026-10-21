Un test de grossesse qui se goûte : l’innovation pensée pour les femmes aveugles

Et si un test de grossesse se lisait avec la langue plutôt qu’avec les yeux ? C’est l’idée développée par Sneha Rao, une étudiante en design à l’université Carnegie Mellon, aux États-Unis, relayée par Science et Vie. Son projet, baptisé Tact, prend la forme d’une sucette capable de signaler une grossesse grâce à un changement de texture.

Un résultat perceptible sans avoir à le lire

Les tests de grossesse classiques reposent sur un résultat visuel : une ou plusieurs lignes colorées, ou encore un symbole. Pour les femmes aveugles ou malvoyantes, cette lecture peut nécessiter l’intervention d’une autre personne. Une contrainte qui peut porter atteinte à la confidentialité d’une démarche souvent très personnelle.

Le dispositif Tact cherche à répondre à cette difficulté. Son principe : utiliser la salive plutôt que l’urine et permettre à l’utilisatrice de ressentir le résultat directement dans sa bouche. Selon le mécanisme décrit, la surface du test devient plus rugueuse lorsque la grossesse est détectée. Le résultat ne se voit donc pas : il se perçoit au toucher, grâce à la langue.

Une technologie encore expérimentale

Pour fonctionner, le prototype s’appuie sur un disque de gélatine contenant un aptamère d’ADN, une molécule capable de reconnaître une substance ciblée. Dans ce cas, il s’agit de l’hormone hCG, associée à la grossesse. La réaction déclencherait un gonflement de la gélatine, modifiant sa texture en quelques minutes.

Les premiers essais présentés font état d’une fiabilité de 96 %. Ce chiffre reste néanmoins à confirmer par des études cliniques indépendantes : il ne permet pas, à lui seul, de garantir les performances du dispositif dans des conditions réelles d’utilisation.

Tact n’est pas encore commercialisé. Avant de pouvoir être proposé au public, le prototype devra notamment faire l’objet d’évaluations approfondies concernant sa fiabilité et sa sécurité, puisqu’il est destiné à être placé dans la bouche tout en remplissant une fonction médicale.

Au-delà du test de grossesse, cette initiative illustre un enjeu plus large : concevoir des outils de santé accessibles, qui permettent à chacun d’obtenir une information médicale sans dépendre systématiquement du regard ou de l’aide d’autrui.