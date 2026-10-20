Un textile intelligent capable de refroidir le corps au soleil et de le réchauffer grâce aux mouvements

Et si nos vêtements pouvaient bientôt nous rafraîchir en plein soleil, puis nous réchauffer lorsque nous avons froid ? C’est la promesse d’un nouveau matériau développé par des chercheurs de l’Université de l’Illinois Urbana-Champaign, aux États-Unis.

Sa première particularité : il permet de refroidir le corps sans consommer d’énergie extérieure. Le textile réfléchit 96 % de la lumière solaire qu’il reçoit et évacue la chaleur vers l’environnement. Lors d’essais en extérieur, les chercheurs ont mesuré une température comprise entre 3 et 6 °C en dessous de celle de l’air ambiant, alors que le matériau était directement exposé au soleil.

Mais cette matière ne se contente pas de rafraîchir son porteur. Elle est également capable de récupérer l’énergie produite par les mouvements du corps. Concrètement, les frottements et les déformations du textile génèrent des signaux électriques. Ceux-ci peuvent notamment servir à détecter l’activité de la personne qui porte le vêtement.

Cette énergie peut aussi contribuer à déclencher un système de chauffage électrique intégré. Le matériau pourrait ainsi permettre de passer d’un refroidissement passif à un réchauffement à la demande, selon les besoins.

Autre avantage : toutes ces fonctions sont réunies dans une seule matière, plutôt que dans plusieurs couches de matériaux superposées. Pour la fabriquer, les scientifiques utilisent une technique d’impression 3D appelée direct ink writing, qui consiste à déposer une encre pour former des structures précises. Le résultat recherché est un textile flexible et respirant.

Les applications potentielles sont nombreuses : vêtements de sport, équipements intelligents ou tenues capables de mieux s’adapter aux variations de température et à l’effort physique.

Il reste toutefois à déterminer comment cette technologie pourra être intégrée à des vêtements commercialisables, avec les contraintes de confort, de résistance et de lavage qu’ils imposent. À terme, cette innovation pourrait contribuer à concevoir des vêtements capables de mieux réguler la température du corps, tout en limitant leur dépendance à une source d’énergie extérieure.