Un urinoir anti-éclaboussures : quand la physique s’attaque à un problème du quotidien

C’est un problème que tout le monde connaît, mais auquel peu de scientifiques consacrent leurs recherches : les éclaboussures dans les toilettes publiques. Pourtant, elles entraînent davantage de nettoyage et une consommation d’eau supplémentaire. Une équipe de chercheurs a donc décidé de s’attaquer au problème avec les outils de la physique. Leur travail a été récompensé par un Ig Nobel de physique 2026. Ces prix distinguent des recherches qui font d’abord sourire, avant de susciter la réflexion.

Le secret réside dans l’angle auquel le liquide rencontre la surface. Lorsqu’un jet frappe une paroi de manière trop directe, il peut rebondir et projeter des gouttelettes autour de lui. Pour comprendre comment limiter ce phénomène, les chercheurs ont réalisé des expériences en projetant de l’eau colorée sur une plaque de verre. Ils ont notamment identifié un angle d’impact d’environ 30 degrés, qui favorise l’écoulement du liquide le long de la surface plutôt que son rebond.

À partir de ces observations, ils ont conçu des urinoirs aux formes particulières, calculées mathématiquement. Le modèle baptisé « Nautilus » s’inspire d’une spirale logarithmique. Un autre, appelé « Cornucopia », tient compte de la trajectoire du jet, influencée par la gravité, et peut être adapté à différents utilisateurs. Les résultats des essais sont particulièrement marquants : selon les mesures des chercheurs, les projections produites par leurs prototypes ne représentaient qu’environ 1,4 % de celles observées avec un urinoir traditionnel. Autrement dit, les éclaboussures étaient considérablement réduites.

L’enjeu dépasse la simple propreté des sanitaires. Moins de projections signifie potentiellement moins de nettoyage et donc moins d’eau consommée. Les chercheurs estiment que l’installation de leur dispositif dans les quelque 56 millions d’urinoirs publics des États-Unis pourrait permettre d’économiser jusqu’à 10 millions de litres d’eau par jour.

Cette économie reste une estimation théorique, qui dépendrait notamment du déploiement réel du système. Mais derrière cette recherche insolite, il en ressort une idée simple : en comprenant précisément le comportement d’un liquide, il est possible d’améliorer un objet banal et de réduire son impact environnemental.