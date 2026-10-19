Une technique expérimentale permet à des patients aveugles de retrouver une partie de la vision

Retrouver une partie de la vision alors que les cellules normalement chargées de capter la lumière sont détruites : c’est la promesse d’une approche thérapeutique expérimentale développée par des chercheurs et testée sur des patients atteints de rétinite pigmentaire avancée. Cette maladie génétique provoque une dégradation progressive de la rétine et peut conduire à la cécité. Publiés dans la revue The new England Journal of Medicine, ces résultats de l'étude reposent sur une technique innovante appelée optogénétique, qui consiste à rendre certaines cellules sensibles à la lumière.

L’étude repose sur l’optogénétique, une technique qui consiste à modifier génétiquement certaines cellules pour les rendre sensibles à la lumière. Dans le cas étudié, les chercheurs ont introduit un gène dans des cellules de la rétine qui, normalement, ne jouent pas ce rôle. Des lunettes équipées d’une caméra permettent ensuite de stimuler ces cellules et de transmettre des informations visuelles au cerveau.

Des résultats encourageants, mais encore limités

L’essai clinique a été mené auprès de dix patients. Six d’entre eux ont amélioré leur sensibilité à la lumière après le traitement. Parmi les huit participants ayant effectué des tests fonctionnels, quatre ont également progressé dans certaines tâches visuelles, notamment pour détecter, localiser ou toucher des objets.

Ces résultats montrent qu’il est possible de contourner, au moins partiellement, les cellules rétiniennes détruites par la maladie. Plutôt que de réparer les photorécepteurs endommagés, les chercheurs tentent donc de confier leur fonction à d’autres cellules encore présentes dans la rétine.

Pour autant, cette technique ne permet pas de retrouver une vision normale. Les patients ne peuvent notamment pas encore percevoir les couleurs ni distinguer les détails avec précision. Le traitement reste expérimental et nécessite de nouvelles études pour confirmer son efficacité et mieux évaluer ses effets à long terme.

Une nouvelle piste contre certaines formes de cécité

Cette approche ouvre néanmoins une perspective pour les personnes atteintes de maladies rétiniennes à un stade avancé, lorsque les traitements existants ne permettent plus de préserver suffisamment la vision. Les chercheurs souhaitent désormais améliorer la précision des lunettes, la technique génétique et l’entraînement des patients. L’objectif est de rendre les perceptions visuelles plus utiles au quotidien.

Sans promettre de rendre la vue à tous les patients, l’optogénétique explore ainsi une nouvelle voie : celle qui consiste à réactiver une fonction perdue en détournant les capacités de cellules encore présentes dans l’œil.