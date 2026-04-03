Depuis sa victoire à la Star Academy, Ambre est particulièrement attendue. Invitée sur Europe 1, la jeune artiste a enfin donné des nouvelles de la sortie de son premier single, tout en appelant ses fans à la patience.

Entre la tournée de la Star Academy et ses sessions en studio, Ambre doit jongler avec un emploi du temps chargé. Actuellement en pleine série de concerts, notamment à Accor Arena, la chanteuse avance en parallèle sur son projet musical. Un rythme intense qui ralentit naturellement la finalisation de son premier single.

Malgré cette attente, Ambre se veut rassurante : la création est en bonne voie. Elle décrit même son travail en studio comme un véritable « laboratoire », où elle multiplie les rencontres artistiques pour affiner son univers.

Ambre et son premier single : un projet en construction

Ambre évoque la sortie de son premier single avec lucidité. Contrairement à certains anciens gagnants du programme, elle ne souhaite pas se précipiter. Son objectif est clair : proposer un titre solide et fidèle à son identité artistique.

Pour y parvenir, la chanteuse collabore avec plusieurs auteurs, compositeurs et producteurs, dont Mosimann, lui aussi révélé par la Star Academy. Ensemble, ils explorent différentes directions musicales, testent des idées et éliminent celles qui ne correspondent pas à ses attentes.

Ce processus créatif demande du temps. « Tout prend forme progressivement », explique-t-elle, consciente que chaque choix artistique est déterminant pour la suite de sa carrière.

Ambre insiste également sur un point essentiel : elle refuse de fixer une date de sortie tant que son premier single n’est pas totalement abouti. « Je n’ai pas envie de donner de faux espoirs », confie-t-elle. Une manière d’affirmer sa volonté de privilégier la qualité à la rapidité.

Si certains fans espéraient une sortie imminente, ils devront donc patienter encore un peu. Mais pour Ambre, cette attente est nécessaire afin de proposer un projet sincère et cohérent.

Une chose est sûre : avec cette approche réfléchie, la sortie de son premier single s’annonce comme un moment clé pour la jeune artiste.