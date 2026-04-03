Et si la science nous permettait de cultiver notre propre viande ?

L’initiative, portée par le collectif japonais Shojinmeat Project, imagine un futur où chacun pourrait produire de la viande directement chez soi, sans élevage industriel ni abattoir.

Dans un quartier animé de Tokyo, un projet audacieux mêlant science, culture populaire et alimentation durable sort tout droit de la science‑fiction pour s’installer dans nos cuisines. Le principe peut sembler irréaliste, mais il repose sur des technologies de culture cellulaire déjà expérimentées en laboratoire. À l’origine du projet se trouve Yuki Hanyu, chimiste de formation, qui s’est entouré d’une équipe de chercheurs, designers et passionnés de science‑fiction pour concrétiser cette idée. Inspiré par les mangas et le mouvement « do‑it‑yourself », il souhaite démocratiser l’accès à la viande cultivée en dehors des structures traditionnelles de production.

Le projet Shojinmeat repose sur un concept simple mais puissant : faire croître des tissus musculaires comestibles à partir de cellules animales dans un environnement contrôlé, avec un minimum d’équipement. Il ne s’agit pas de requérir des laboratoires sophistiqués ou des diplômes spécialisés, mais plutôt d’utiliser du matériel accessible, comme une étagère, une source de chaleur stable à environ 37 °C, et quelques réactifs nutritifs essentiels. Les cellules sont nourries avec des vitamines et des acides aminés pour se développer progressivement en matière musculaire.

Pour environ 345 €, il serait théoriquement possible de se procurer l’ensemble des composants nécessaires à cette culture domestique, selon des estimations de médias scientifiques. Ce kit de bio‑culture peut sembler rudimentaire : certains utilisent des accessoires inhabituels comme un chauffe‑serviette ou des boissons énergétiques dans leur configuration. Les premières expériences n’ont produit que de petites quantités de matière — un gramme de tissu qui ressemble plus à une boulette molle qu’à un steak classique — mais l’idée est déjà là.

Parallèlement, des versions plus sophistiquées de cette technologie émergent : des start‑ups comme IntegriCulture développent des bioréacteurs compacts capables de cultiver des cellules issues de différentes espèces animales, ouvrant la voie à des créations plus ambitieuses.