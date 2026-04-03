Le 12 juin 2026, You Seem Pretty Sad For a Girl So in Love marquera le grand retour d’Olivia Rodrigo sur un album après Guts en 2023. Ce nouveau projet s’annonce comme une nouvelle étape dans sa carrière, toujours en collaboration avec son fidèle producteur Dan Nigro. L’annonce a été faite après plusieurs teasings, notamment une inscription mystérieuse aperçue sur un mur à Los Angeles.

Avec ce nouvel album, Olivia Rodrigo semble changer de direction à commencer par le titre. Après Sour et Guts, elle abandonne les noms courts. Ce changement se voit aussi dans l’image. La pochette dévoile Olivia Rodrigo dans une ambiance douce et colorée avec une robe rose, un ciel bleu, un sourire aux lèvres et une pose à l’envers sur une balançoire. Une esthétique plus lumineuse, qui contraste avec les tons violets de ses précédents projets.

Aucun single n’a encore été dévoilé pour le moment, mais tout laisse penser que la promotion va s’accélérer dans les prochaines semaines. Avec deux albums déjà salués par la critique et un public ultra fidèle, Olivia Rodrigo s’apprête une nouvelle fois à marquer la pop.