Céline Dion ajoute six concerts à Paris La Défense Arena

Le retour de Céline Dion en France prend une ampleur encore plus impressionnante. Face à une demande record, la star internationale va ajouter six concerts à Paris La Défense Arena, portant encore un peu plus haut l’événement de sa résidence parisienne.

Initialement, dix dates étaient prévues entre le 12 septembre et le 14 octobre. Mais l’engouement du public a dépassé toutes les attentes. Plus d’un million de personnes se sont inscrites pour tenter d’obtenir un billet, tandis que les quelque 330.000 places mises en vente devraient s’écouler en un temps record.

Avec ces six concerts supplémentaires à Paris La Défense Arena, près de 200.000 spectateurs supplémentaires auront une chance d’assister au retour tant attendu de Céline Dion sur scène.

Céline Dion à Paris La Défense Arena : un retour historique

Ces nouveaux concerts de Céline Dion à Paris La Défense Arena devraient être annoncés très prochainement. S’ils ne sont pas encore datés précisément, ils pourraient se répartir avant ou après les dates initiales, probablement sur des créneaux stratégiques en semaine et le week-end.

Ce choix n’est pas anodin : il permet à l’artiste de préserver sa santé, tout en maintenant un rythme compatible avec l’intensité de cette série de concerts. Une attention essentielle après les problèmes de santé qui l’ont éloignée de la scène ces dernières années.

La salle de Paris La Défense Arena, plus grande enceinte couverte d’Europe, aurait été réservée pendant près de deux mois pour accueillir cette résidence exceptionnelle. Une durée rare qui témoigne de l’importance de cet événement dans la carrière de Céline Dion.

Au-delà de la France, ce retour pourrait également s’étendre à l’international. Des rumeurs évoquent déjà d’éventuelles dates en Asie, notamment au Japon ou à Singapour. Un nouveau chapitre qui pourrait même se prolonger jusqu’en 2027 si la chanteuse décide de poursuivre sur cette lancée.

Avec ces six concerts supplémentaires à Paris La Défense Arena, Céline Dion confirme son statut d’icône incontournable. Et surtout, elle prouve que, malgré les années et les épreuves, l’amour du public reste intact.