Détroit d’Ormuz : un blocage sous contrainte du droit international

Le détroit d’Ormuz, point de passage stratégique pour une grande partie du commerce mondial de pétrole, reste aujourd’hui bloqué sans perspective claire de résolution.

Une situation préoccupante, d’autant plus que les tensions persistent et que les grandes puissances peinent à s’accorder sur une réponse commune. Du côté des États-Unis, Donald Trump a clairement indiqué ne pas vouloir intervenir directement, invitant les pays les plus dépendants de cette voie maritime à prendre leurs responsabilités. Une position qui a poussé d’autres acteurs à se mobiliser.

Le Royaume-Uni, notamment, a annoncé vouloir réunir une coalition d’une trentaine de nations afin de sécuriser la zone. Dès le 19 mars, plusieurs pays, dont la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas et le Japon, avaient déjà exprimé leur volonté de participer à cet effort.

Mais derrière cette mobilisation apparente, la réalité est plus complexe. La question de la sécurisation du détroit d’Ormuz ne se limite pas à une démonstration de force militaire. Elle se heurte avant tout à un cadre juridique international particulièrement strict.

Le détroit est en effet régi par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, qui garantit un droit de passage libre et continu pour tous les navires. Ce principe fondamental vise à assurer la fluidité du commerce maritime mondial, même en période de tensions.

Dans ce contexte, intervenir militairement pour “sécuriser” le détroit en pleine situation de conflit poserait un problème majeur : cela pourrait être interprété comme une prise de contrôle du passage. Or, une telle action serait contraire au droit international. Les États ne peuvent donc pas agir unilatéralement sans risquer de violer ces règles juridiques.

Toute initiative doit ainsi s’inscrire dans un cadre légal précis, comme un accord avec les pays riverains ou une intervention validée par un mandat international. Sans cela, même une opération destinée à garantir la sécurité pourrait être considérée comme illégitime.

En définitive, l’absence d’action concrète ne traduit pas un manque de volonté ou de moyens. Elle reflète surtout les contraintes imposées par le droit international. Tant qu’un cessez-le-feu n’est pas établi, toute tentative de sécurisation du détroit reste juridiquement risquée, voire impossible.