L’Européen Mérois U14 fait son retour du 22 au 25 mai avec Blaise Matuidi en invité d’honneur

La ville de Mer accueillera du 22 au 25 mai 2026 la 41e édition de l’Européen Mérois U14, un tournoi de football devenu incontournable pour les jeunes talents du territoire. Organisé sur les terrains de l’US Mer, au Complexe sportif Bernard Guimont, l’événement réunira plusieurs équipes issues des meilleurs centres de formation.

Cette année, la compétition pourra compter sur un invité de marque : Blaise Matuidi. Champion du monde 2018 avec l’équipe de France, passé notamment par le Paris Saint-Germain et la Juventus, l’ancien international viendra à la rencontre des jeunes joueurs tout au long du week-end.

Sa présence constitue l’un des temps forts du tournoi. En marge des rencontres, Blaise Matuidi participera à des échanges avec les participants, partageant son expérience du haut niveau, son parcours et ses conseils avec les nouvelles générations.

Sur le terrain, la compétition promet également un niveau relevé, avec des matchs opposant des équipes U14 issues de structures reconnues. Plusieurs rencontres se dérouleront simultanément sur les installations du club, offrant un programme dense sur quatre jours.

Au-delà de l’aspect sportif, l’Européen Mérois met aussi l’accent sur des valeurs éducatives. Des actions autour du fair-play, du respect et de l’inclusion seront proposées, en lien avec les organisateurs.

Ouvert aux familles et aux supporters, l’événement est accessible sur place avec des dispositifs d’accueil adaptés, notamment des zones de stationnement, des espaces dédiés à la presse et des lieux prévus pour les interviews.

Un rendez-vous qui s’annonce une nouvelle fois comme un moment fort pour le football amateur et la détection des talents de demain.