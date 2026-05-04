Katy Perry lance sa tournée au Main Square 2026

C’est un retour symbolique pour Katy Perry. Dix-sept ans après sa première apparition à Arras, la chanteuse américaine ouvrira sa tournée française au Main Square Festival 2026, le vendredi 3 juillet. Une date particulièrement attendue dans un contexte de retour sur le devant de la scène pour l’icône pop.

Révélée en 2008 avec I Kissed a Girl et Hot n Cold, Katy Perry s’est imposée en quelques années comme l’une des artistes majeures de la pop mondiale. Avec plus de 115 milliards de streams et 143 millions de disques vendus, elle enchaîne les succès depuis près de deux décennies, de Teenage Dream à Firework, en passant par Roar ou Dark Horse.

Katy Perry ouvre le Main Square Festival 2026

Pour cette nouvelle édition du Main Square Festival, Katy Perry proposera un spectacle inédit, construit autour de ses plus grands titres mais aussi des morceaux de son dernier album 143. Ce show, annoncé comme immersif et visuel, s’inscrit dans la continuité de ses performances spectaculaires, à l’image de son passage remarqué au Super Bowl 2015.

Le festival d’Arras marquera ainsi la première scène française estivale de cette nouvelle tournée. Un choix stratégique pour un événement qui célèbre en 2026 sa 20ᵉ édition, déjà complète depuis plusieurs mois.

Organisé dans la Citadelle d’Arras, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Main Square Festival s’impose comme l’un des rendez-vous majeurs de l’été. La programmation 2026 réunit une large palette d’artistes internationaux et francophones.

Le vendredi 3 juillet, Katy Perry partagera l’affiche avec Paul Kalkbrenner, Charlotte Cardin ou encore Cassius. Le lendemain, des artistes comme Orelsan, Marshmello et Asaf Avidan prendront le relais, avant une dernière journée portée notamment par Twenty One Pilots et Vald.

Avec ce concert, Katy Perry confirme son statut d’artiste fédératrice, capable de réunir plusieurs générations autour d’un répertoire devenu incontournable. Son passage à Arras devrait constituer l’un des temps forts de cette édition anniversaire.