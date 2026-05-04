Céline Dion seule artiste francophone classée parmi les 100 meilleures voix de l'histoire

Nouvelle semaine, nouveau classement. Cette fois, le site Consequence s’attaque à un monument : le Top 100 des meilleures voix de l’histoire. Pour établir cette liste, le média s’est appuyé sur la "personnalité" vocale de chaque artiste. "Il y a des chanteurs, et il y a des voix. Les meilleurs vocalistes ne se reposent pas uniquement sur leurs dons naturels : ils utilisent leur créativité et leur vision pour repousser les limites de leur instrument."

Pas de suspense inutile : sur le podium, Freddie Mercury décroche la première place. Aretha Franklin et Whitney Houston complètent le trio de tête. Plus bas dans le classement, Beyoncé s’offre la 6e position, juste devant Michael Jackson (7e). Adele apparaît, elle, à la 18e place.

Un classement largement dominé par des artistes anglophones. Une seule francophone y figure : Céline Dion, classée 49e. Une petite revanche pour la star québécoise, qui remontera à l’automne sur la scène de Paris La Défense Arena. Elle avait été absente d’un classement similaire publié en 2023 par le magazine Rolling Stone, provoquant la colère de nombreux fans, dont plusieurs dizaines avaient manifesté devant les locaux du média américain.