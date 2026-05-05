L’ex One direction, Zayn Malik annule sa tournée après son hospitalisation

Après son hospitalisation, Zayn Malik est contraint de revoir en profondeur sa tournée mondiale. L’ancien membre des One Direction a annoncé l’annulation complète de sa tournée américaine, ainsi qu’une réduction significative du nombre de concerts prévus dans le cadre de The Konnakol Tour.

Initialement, Zayn Malik devait défendre son nouvel album lors d’une série de 31 dates à travers le monde. Le coup d’envoi était prévu le 12 mai à Manchester, avec un passage par les États-Unis dès l’été. Mais un problème de santé, dont la nature n’a pas été précisée, est venu bouleverser ce calendrier.

L’artiste de 33 ans avait déjà alerté ses fans en avril, en partageant une photo de lui hospitalisé, le jour même de la sortie de son album. Cette hospitalisation l’avait contraint à annuler plusieurs événements promotionnels, notamment des rencontres avec le public.

Zayn Malik annule sa tournée américaine et se réorganise

Désormais en convalescence, Zayn Malik a pris la décision d’annuler l’ensemble de sa tournée américaine afin de se concentrer sur sa guérison. Dans une story sur Instagram, il se veut toutefois rassurant : il indique être rentré chez lui et aller mieux, tout en remerciant ses fans pour leur soutien.

Malgré cette situation, le chanteur ne renonce pas totalement à la scène. The Konnakol Tour débutera finalement le 23 mai à Londres, avant de se poursuivre en Europe et en Amérique latine. Les dates américaines, initialement prévues à partir de juillet, sont en revanche supprimées.

Ce nouvel ajustement illustre la volonté de Zayn Malik de trouver un équilibre entre sa santé et son activité artistique. « J’ai réduit le nombre de concerts, mais je veux continuer à vous voir autant que possible », a-t-il précisé, laissant entendre que d’autres adaptations pourraient encore intervenir.

Deux ans après son précédent projet, ce retour était particulièrement attendu. Si cette hospitalisation a freiné ses ambitions initiales, Zayn Malik affirme vouloir retrouver son public dès que possible. Une reprise progressive, donc, pour un artiste qui privilégie désormais sa récupération.