Shakira réunit pas moins de 2 millions de spectateurs pour son concert géant à Rio

Un concert déjà historique. Samedi 2 mai 2026, Shakira a enflammé la mythique plage de Copacabana, à Rio de Janeiro, au Brésil, lors d’un show XXL hors normes. La star colombienne s’est produite sur une scène de plus de 1 300 m², devant une marée humaine estimée à près de 2 millions de spectateurs. Dans le ciel, un impressionnant ballet de drones est venu parfaire le spectacle.

Sur scène, Shakira a déroulé ses plus grands hits, de Waka Waka à Hips Don’t Lie, tout en mettant à l’honneur les titres de son dernier album. Elle a également réservé quelques surprises au public en invitant plusieurs artistes brésiliens populaires à la rejoindre.

Une relation forte lie la chanteuse au Brésil, où elle se produit régulièrement depuis 1996. C’est d’ailleurs à Rio qu’elle avait donné, en février 2025, le coup d’envoi de sa tournée mondiale Las Mujeres Ya No Lloran, confirmant une fois de plus son attachement au pays.