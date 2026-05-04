Shakira réunit pas moins de 2 millions de spectateurs pour son concert géant à Rio
Publié : 4 mai 2026 à 9h47 par Elodie Quesnel
Shakira a donné un concert XXL sur la plage de Copacabana, à Rio au Brésil, ce samedi 2 mai. Plus de deux millions de spectateurs étaient au rendez-vous.
Un concert déjà historique. Samedi 2 mai 2026, Shakira a enflammé la mythique plage de Copacabana, à Rio de Janeiro, au Brésil, lors d’un show XXL hors normes. La star colombienne s’est produite sur une scène de plus de 1 300 m², devant une marée humaine estimée à près de 2 millions de spectateurs. Dans le ciel, un impressionnant ballet de drones est venu parfaire le spectacle.
Sur scène, Shakira a déroulé ses plus grands hits, de Waka Waka à Hips Don’t Lie, tout en mettant à l’honneur les titres de son dernier album. Elle a également réservé quelques surprises au public en invitant plusieurs artistes brésiliens populaires à la rejoindre.
Une relation forte lie la chanteuse au Brésil, où elle se produit régulièrement depuis 1996. C’est d’ailleurs à Rio qu’elle avait donné, en février 2025, le coup d’envoi de sa tournée mondiale Las Mujeres Ya No Lloran, confirmant une fois de plus son attachement au pays.
Un concert XXL pour doper le tourisme
Ce show XXL de Shakira fait partie d’une stratégie de la ville de Rio de Janeiro visant à dynamiser le tourisme. En 2025, 2,1 millions de touristes étrangers ont été accueillis, un record.
L’événement avait été inauguré en 2024 avec un concert de Madonna, qui avait attiré près de 1,6 million de spectateurs. L’année suivante, c’est Lady Gaga qui a permis de battre un nouveau record avec 2,1 millions de spectateurs.