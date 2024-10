L’open Paratennis du Loiret est de retour du 5 au 9 novembre

L’Open Paratennis du Loiret 2023 avait été couronné de succès avec la participation d’un public toujours plus nombreux et l’investissement des athlètes et des bénévoles.

Cette année encore, L’Open Paratennis du Loiret attirera toujours plus de joueuses et joueurs du Top 10 mondial.

Au programme :

Mardi 5

Début des matchs à 8h30. Début du tableau féminin et masculin

Mercredi 6

Début des matchs à 8h30. Début du tableau féminin et masculin

Jeudi 7

Début des matchs à 9h00 sans discontinue toute la journée.

Demi-finale du tournoi de double vers 18h00.

Vendredi 8

Début des matchs à 9h00. Tournoi simple Homme et Dame

Demi-finale du tournoi de simple homme vers 15h00

Finales des tableaux de double vers 18h

Samedi 9

10h30 Finale tableau Quad

13h30 Finale tableau simple Dame

15h Finale Tableau principal simple Homme

Les finales Dames et Hommes seront retransmises sur Sport en France.

Une 24e édition aux objectifs encore plus ambitieux

Si l’accent avait déjà été mis sur la sensibilisation au handicap dans le sport les années précédentes, cette nouvelle édition voit encore plus grand avec différents ateliers proposés à 6 classes par demi-journée.

Les élèves se familiariseront avec la manipulation d’un fauteuil roulant ou comprendront l’importance du port d’une ceinture de sécurité en voiture et des gestes de prévention.

De nombreuses mises en situations attendent les enfants qui pourront échanger avec un athlète du tournoi qui répondra à toutes leurs questions. Un travail de sensibilisation qui se poursuivra par le biais d’actions sur des courts extérieurs accompagnés par l’USEP Loiret et Formasat.

