Nos idées sorties pour le week-end du 25 au 27 avril

Comme chaque semaine, Vibration vous dresse une petite liste, non exhaustive, des idées sorties près de chez vous. Avec une particularité pour ce week-end : on fête la librairie indépendante ce samedi, partout en France, mais aussi en Belgique, Suisse ou au Luxembourg. A cette occasion, près de 700 librairies participantes offriront à leurs visiteurs une rose et un livre. Vous retrouvez d’ailleurs la liste des librairies participantes sur le site de l’évènement.

A noter également que ce samedi et dimanche a lieu l’opération « de ferme en ferme » en Centre-Val de Loire. Agriculteurs et agricultrices passionnés vous ouvrent leurs portes pour présenter leur métier. Au total, dans la région, 44 fermes participent à l’opération.

Essonne

A Buno-Bonnevaux, ce dimanche, on fête le Printemps, avec le marché de Printemps… Rendez-vous place Jean-Marie Ferry pour découvrir les stands d’artisans locaux. La gastronomie locale ne sera pas en reste. Un destockage de plantes sera également proposé.

À Étampes aussi, un marché des producteurs et des artisans d’art locaux est organisé ce samedi, place de l’hôtel de Ville. Et puis à Mondeville, c’est la 7ème édition de Marché’phémère. 35 exposants sont attendus. Foodtruck et groupes de musique sont également au programme de 16h- 21h.

Et pour les amoureux des plantes justement, une brocante dédiée au végétal est organisée ce dimanche à l’aérodrome de Port-Aviation à Viry-Châtillon. Une vente de plantes intérieures et extérieures, ainsi que des objets divers autour des plantes, est organisée.

Loiret

Ridsa en showcase ce vendredi à l’issue du match des Septors ! Rendez-vous à l’Arena CO’Met, pour la rencontre de handball opposant Orléans à Pontault-Combault.

A Mareau aux prés, Week-end Vignerons au programme de ce vendredi et samedi, organisé par le Clos St Fiacre et Champagne J.Clément. Dégustations, ventes de vins, champagne, ou encore démonstration d’un four à pain sont au programme.

La 10ème édition des foulées d’Orléans a lieu ce dimanche. Plusieurs parcours sont proposés : des courses enfants, un 5 et 10km, un semi-marathon et les foulées de Jeanne de 5km non chronométrés.

Loir-et-Cher

Humour, musique et convivialité… c’est le mot d’ordre du festival Les Joyeuseries qui se tient dès ce vendredi et jusqu’à dimanche au Carroir de la Chaussée Saint-Victor. Concerts, one man show, et spectacle jeune public sont au menu.

Une marche colorée de 4 ou 8 km est organisée ce dimanche, par l'organisation "Luttons contre le harcèlement scolaire sud 41". Le départ s'effectue à 10h au plateau des Pressigny à Selles-sur-Cher. Venez habillé d'un t-shirt noir ou blanc. De la poudre colorée sera alors lancée sur les participants tout au long du parcours.

Indre-et-Loire

A Chinon se tient ce samedi l’évènement Les Vignerons dans la Ville. Cette 16ème édition met en avant le nouveau millésime, autour de produits du terroir. Près de 5000 curieux et connaisseurs sont attendus.

Sur scène, découvrez notamment ce week-end l’humoriste Marine Leonardi ce vendredi au Palais des Congrès. Cette maman met en scène son quotidien, parle de son couple, et des aléas pas toujours très réjouissants mais vécu par tellement de mamans… Son mantra : « Vous n’êtes pas seule ».

Cher et Indre

Les jeux dans tous les états sont au programme de l’édition 2025 de Festyjeux. Dernières créations, initiation, et mise à disposition d’une ludothèque de 450 jeux sont au programme à Issoudun.

A Vierzon, c’est « Le Printemps au Marché » ce samedi. Rendez-vous place Jacques Brel. Des animations sont organisées de 9h à 12h, avec jeu concours, dégustation et paniers garnis à gagner. A Vatan, c’est la Foire de Printemps ce week-end. Avec brocante et fête foraine au programme.

Bourgogne et Allier

Un marché de producteurs et d’artisans est organisé ce vendredi de 17h à 20h, en face de la mairie de Biches, dans la Nièvre. Fromages, confitures, pain et pâtisseries d’artisans locaux seront mis à l’honneur.

Une chasse au trésor est organisée jusqu’au 4 mai à Cruzy-le-Chatel. Le jardin du château de Maulnes est plongé dans l'hiver, et Henri, le jeune jardinier, a besoin de ton aide pour réveiller les quatre éléments et faire revenir le printemps ! Tu devras résoudre des énigmes et découvrir les secrets du jardin pour aider le jeune jardinier à relancer la magie de la nature.

Une Murder Party est organisée à Montcenis ce vendredi par l’épicerie et restaurant « Du vent dans les fleurs ». Un crime a été commis lors d’un prestigieux concours de chats de race. A vous de résoudre l’affaire.

Sarthe

La chanteuse Jenifer est de retour sur scène avec son Juke Box Tour. Une tournée au concept particulier : c’est le public qui choisit les chansons interprétées sur scène. Jenifer sera sur la scène du Palais des congrès du Mans ce vendredi soir.

Le lendemain, c’est la pièce de théâtre qui a décroché 4 Molières, dont celui de Meilleure Pièce, qui sera présentée au Mans : La Machine de Turing vous emmène à la découverte d’un personnage atypique et attachant, Alan Turing, inventeur d’une « machine pensante », véritable genèse de l’intelligence artificielle et des ordinateurs.

A Mamers, l’espace culturel Saugonna accueille ce samedi l’humoriste Doully. Elle raconte son passé d’ex-junkie, gogo danseuse, barmaid ou dame pipi, avec beaucoup d’humour. Attention spectacle interdit aux moins de 16 ans.

Maine-et-Loire

Le carnaval de Cholet aura bien lieu ce week-end, et ça s’annonce énorme. 80 000 spectateurs sont attendus jusqu’au 15 mai, avec un premier week-end de festivités samedi et dimanche ! La parade est programmée ce dimanche après-midi.

Le toujours très attendu Julien Doré est à l’Arena de Trélazé ce samedi soir, dans le cadre de sa tournée qui accompagne son dernier album « Imposteur ». Et c’est d’ailleurs complet !

Au Centre des congrès d’Angers, découvrez ce vendredi soir le one man show d’Alexandre Kominek « bâtard sensible ». Ce même vendredi, c’est musique au centre culturel René d’Anjou à Baugé-en-Anjou. Vous l’avez découvert avec « Soulman », c’était en 2010 : Ben l’Oncle Soul présente son 6ème album « Is it You ? ».

A l'occasion des vacances de Pâques, le Château de Brézé organise des jeux d'énigmes à résoudre tout en visitant le domaine. Ça se passe jusqu’au 4 mai, et c’est accessible pour les enfants.