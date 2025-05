Nos idées sorties pour le week-end du 2 au 4 mai

Ce week-end, les brocantes et vide-greniers battent leur plein, mais pas que. De nombreux spectacles sont également à découvrir, et de belles balades sont à faire. A noter que partout en France, on fête ce week-end la toute première édition de la Nuit des monuments ! Des monuments d'exception vous ouvrent leurs portes à la tombée de la Nuit pour des expériences inédites, dès ce jeudi et jusqu’à samedi.

Essonne

L’humoriste Olivier de Benoist est à découvrir ce samedi sur la scène du théâtre de Yerres. Dans son spectacle « Le Droit au Bonheur », il parle de bonheur et de famille, surtout quand on est loin de sa femme et de ses enfants.

A Mennecy, l’espace culture Jean-Jacques Robert présente ce dimanche le spectacle « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Venus », version 2.0. Comme toujours, ce spectacle dépeint avec humour les relations hommes-femmes.

Toujours à Mennecy, la salle Michel-Ange au Parc de Villeroy donne rendez-vous aux fans de LEGO pour une exposition ce samedi et dimanche. Des animations sont au programme.

Enfin « May the force be with you » à la médiathèque d’Angerville ce samedi. Une journée spéciale Star Wars y est organisée. Au programme : dialogues façon Yoda et décorations éphémères... bref, tout un tas d’animations en lien avec la célère saga.

Loiret

Partout en France, on fête ce week-end la toute première édition de la Nuit des monuments ! Le château de Meung sur Loire, et de Beaugency, participent. Au château de Meung sur Loire, rendez-vous ce samedi, de 20h à 23h. Déambulations, illuminations, et rencontres insolites sont au programme... Sans oublier le feu d'artifice pour clôturer l’évènement exceptionnel.

La Ferté Saint-Aubin fête le Printemps ce dimanche. Expo de véhicule, musique, fête foraine et vide-grenier sont au programme. Rendez-vous au Champ de foire et quartier mairie, de 7h à 19h.

Les fêtes de Jeanne d’Arc battent leur plein à Orléans, avec un nouveau week-end de festivités. Qui débute ce jeudi par la chevauchée de Jeanne. Puis ce samedi, place du Martroi, avec la journée médiévale. Des animations gratuites sur le thème du Moyen-Âge sont organisées. A noter que le set électro pour les fêtes aura lieu mercredi prochain, sur le parvis du théâtre.

Loir-et-Cher

Le week-end marqué par l’évènement musical : les Musicalies en Sologne. Tous les amateurs de musique ont rendez-vous à partir de ce vendredi et jusqu’à dimanche, à Pierrefitte-sur-Sauldre. Tous les instruments et les styles de musique seront mis en lumières lors de cette 38ème édition, avec de nombreux concerts au programme !

De la musique toujours, avec le festival international de guitare de Vendôme. Des artistes du monde entier sont attendus dans le Loir-et-Cher dès ce samedi, pour profiter de cette 28ème édition.

Le festival international des jardins fait escale au Domaine de Chaumont sur Loire. Découvre ou redécouvrez les jardins, à travers une thématique féérique : les contes. Au programme : des mises en scène surprenantes et des plantes extraordinaires. Un jeu de piste pour les enfants sera également proposé.

Enfin ne manquez pas le nouveau spectacle équestre proposé au château de Chambord. Narré par Jean Dujardin, ce spectacle inédit met en scène dix chevaux et huit cavaliers, incarnant des figures emblématiques du château.

Indre-et-Loire

Partout en France, on fête ce week-end la toute première édition de la Nuit des monuments ! Le Château Gaillard à Amboise participe.

Coup d’envoi ce jeudi de la Foire de Tours, au parc des expositions ! Jusqu’au 11 mai, plus de 500 exposants sont attendus. Cette année, la Foire est placée sous le thème du Brésil !

En parallèle, depuis une semaine, se tient la Fête Foraine de Tours. Jusqu’au 18 mai, plusieurs dizaines d’attractions sont installées dans le quartier de Rochepinard, à côté du parc des expositions. A noter les entrées à tarifs réduits les 14 et 18 mai.

Ce dimanche, c’est la Fête du vélo à Tours, et le dimanche sans voiture. A cette occasion, un village d’animations sera installé place Anatole France avec ateliers d’initiation, bourse aux vélos, et stands d’associations seront programmés. Et à cette occasion, l’ensemble du centre-ville, entre les Halles et la cathédrale, sera piétonnisé. On rappelle également que ce dimanche, à Tours, a lieu le Vélotour ; une balade à vélo insolite, où les participants pédaleront dans des lieux habituellement fermés aux deux roues.

Cher et Indre

Partout en France, on fête ce week-end la toute première édition de la Nuit des monuments ! Le château de Blosset participe.

Le tatouage est à l’honneur ce samedi et dimanche, à la Halle Samexpo Quai Pluviôse à Saint-Amand-Montrond. Rendez-vous au Saint Am Tattoo Event pour aller à la rencontre d’artistes tatoueurs, de différents styles.

A Argenton-sur-Creuse ce samedi, se tient la 2ème édition du Troc BD ! Stands de collectionneurs, rencontres et dédicaces avec les auteurs sont au programme. Une exposition spéciale sur les Schtroumpfs est également installée.

Enfin vivez ce samedi une reconstitution historique au château de Valençay : La Cour Impériale à Valençay vous plongera dans la cour de Napoléon 1er. Scène de vie, démonstration à cheval, danse historique et bal sont au programme.

Bourgogne et Allier

Partout en France, on fête ce week-end la toute première édition de la Nuit des monuments. Le château de Busset dans l’Allier participe.

Le salon du bien-être se tient ce vendredi et samedi, à la salle des fêtes de Pougny. Soins énergétiques, yoga, lithothérapie, ou encore luminothérapie seront mis en lumière, tout comme l’astrologie, la voyance ou l’hypnose.

Dernier week-end pour découvrir le jeu de piste de la cité des climats et des vins à Chablis. Intitulé « À la recherche des cloches de Pâques », à vous de les retrouver, disséminées dans la Cité. Un jeu qui peut se faire en famille, accessible aux enfants.

Une randonnée pédestre est organisée ce dimanche : la Baladelle. 18, 12 ou 7km de parcours sont proposés, depuis Chissey en Morvan.

Enfin dernier week-end à Autun pour découvrir le spectacle « Cap’ » de la compagnie L’enjoliveur. Un numéro de cirque accessible dès l’âge de 5 ans.

Sarthe

Un marché de Printemps organisé ce dimanche à Bonnétable. Horticuleurs, producteurs et artisans locaux vous donneront notamment de précieux conseils pour vous occuper de votre jardin. Et puis à Bouloire, ce dimanche également, un grand vide-grenier est organisé, tout comme à Souligné-Flacé.

La Champions League de Futsal se tient à Antarès ce samedi et dimanche. Demi-finale et finale… Les deux meilleures équipes d’Europe vont s’affronter sur le parquet. Un beau spectacle en perspective pour les fans.

Spectacle d’humour au programme de ce vendredi soir à la Comédie. Arnaud Gidoin parle de l’âge, de la vieillesse, dans son spectacle intitulé « 55 ans ». Plus en forme et plus chauve que jamais, il se sent prêt à vous livrer quelques petits conseils pour combattre les épreuves de la vie.

Maine-et-Loire

Angers fête l’Europe à compter de ce jeudi 1er mai, et jusqu’au 31 mai, à l’occasion d’un nouveau partenariat initié avec la ville de Valence, en Espagne. Pendant 1 mois, expos, concerts et autres animations sont organisées pour mettre notamment en lumière la culture espagnole.

Games In Cholet revient ce week-end au parc expo de Cholet ! 2ème édition pour cet évènement dédié au jeu sous toutes ses formes. Consoles géantes, conduites de drones, jeux de rôles, mais aussi démonstrations LEGO et simulateurs sont au programme.

Et puis comme chaque premier dimanche du mois, la brocante s’installe en centre-ville d’Angers ce 4 mai. Cette fois, elle prend ses quartiers place Saint-Eloi. Un marché des artisans sera également installé place Sainte-Croix.

Enfin la traditionnelle fête des bateaux du Thoureil débute ce samedi à 15h. Jusqu’à dimanche, 18h, faites la fête avec les mariniers. Musique et théâtre sont notamment au programme, ainsi que des balades en bateau et un marché artisanal.