« On rend les élèves bien fatigués le soir à leur famille » : le Lycée Hôtelier de l'Orléanais nous a ouvert ses portes le temps d’une journée

Chaque jour, le Lycée Hôtelier de l'Orléanais à Olivet vit au rythme des poêles qui crépitent et des couverts qui s’entrechoquent. C’est ici que 400 élèves, dont la majeure partie sont en voie professionnelle, apprennent les bases des métiers de la cuisine. « L’objectif c’est d’avoir la formation la plus complète possible avec la découverte des produits régionaux tant de la mer que de la terre. On insiste beaucoup dessus mais aussi sur les produits internationaux pour avoir une culture de l’hôtellerie restauration très adaptable dans tous les concepts », explique Thierry Chusseau professeur de restaurant.

Derrière les fourneaux, ils peuvent aussi compter sur l’expérience de Stéphane Walter, professeur de cuisine depuis une dizaine d’années et ancien gérant d’un restaurant pendant 12 ans. « À l’époque, les chefs étaient très durs d’où l’organisation militaire avec la brigade et chacun à son poste. Avec les jeunes, il faut qu’on les cadre mais aussi qu’ils aient du plaisir à prendre ». Du plaisir, il y en a eu en a eu en préparant le menu du jour : oeuf mollet meurette, parmentier au poivre, quiche au saumon fumé et épinard ou encore tarte aux fines aux pommes !

En salle, pas le temps de s’ennuyer non plus. Depuis 8h30, les élèves dressent les tables et apprennent les consignes du jour. La rigueur fait déjà partie de leur quotidien et impressionne d’autant plus vu leur jeune âge. Mais il y a tout de même des codes à apprendre et à respecter quand on est au contact de la clientèle. Thierry Chusseau reprend : « Il y a un gros travail la première partie d’année dans le savoir être, savoir s’exprimer devant les clients. Parfois on les récupère en sortie de 3ème avec un vocabulaire très copain-copain », sourit-il.

Une centaine de demandes pour 48 places

Cet apprentissage, il est renforcé par une vingtaine de semaines de stage à faire sur les trois années où ils découvrent les différents types de restaurations : traditionnelle, gastronomique ou encore rapide. Une formation intense pour ces lycéens pleins d’envie et de motivation. « On rend les élèves bien fatigués le soir à leur famille », glisse Thierry.

Justement, faut-il avoir des prérequis pour la suivre ? « Beaucoup de nos élèves arrivent sans connaissances particulières. Y’a de l’envie, de la motivation, la nécessité d’écouter les conseils qui leur sont donnés. Et à partir de là, on a des jeunes qui réussissent d’excellents parcours », détaille Jean-Pierre Dorval, proviseur du Lycée Hôtelier de l'Orléanais Exemple avec Loïs Bé, chef du restaurant La Table à Ardon passé par l’établissement. « On prend beaucoup de plaisir à travailler avec lui », ajoute-t-il.

Un parcours aussi exigeant que prisé : « Nous avons 48 places en seconde pro et une centaine de demandes. C’est une formation d’excellence, l’avantage c’est que nous avons les restaurants d’application et donc d’être en situation professionnelle ». Dans les couloirs, l’ambiance est bonne et tout le monde s’entraide. Un climat scolaire « serein » avec des élèves particulièrement rigoureux comme Fanny. « Il ne faut pas avoir peur de se lancer et d’être attentif sur les consignes », explique-t-elle. Retrouvez plus d’informations ici.