Agenda des sorties pour le week-end de Pâques

Suite et fin de l'édition 2025 du Printemps de Bourges ! Cette année encore, la programmation réunit de très beaux noms comme Michel Polnareff, Clara Luciani, ou Jean-Louis Aubert. Ça se passe jusqu'à dimanche.

Depuis mercredi et jusqu’à dimanche se tiennent les 24H du Mans moto sur le circuit Bugatti. 48ème édition de ce rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de deux-roues. De nombreuses animations sont également programmées, et notamment des concerts, une fête foraine, et un espace enfants avec château gonflable et mini-motos.

Coup d’envoi ce samedi de la Foire aux rosiers. Au programme : 3 jours d’animations à Bellegarde avec fête foraine, musiques, ferme pédagogique, mais aussi jeux de piste, chasse aux œufs, et spectacle de magie.

On fête Pâques ce week-end au château de Meung-sur-Loire. Pour l’occasion, une ferme pédagogique, une chasse aux œufs et des jeux sont programmés. Il est conseillé de réserver sa place.

D’autres chasses aux œufs sont organisées un peu partout pour Pâques, comme au château de la Bussière, au centre aquatique l’Île Verte à Briare, au Château du Rivau, du Bouchet, ou encore à Cap Loire. Même chose au Zoo de la Flèche ou au Bioparc de Doué-la-Fontaine. Des centaines d’œufs sont dissimulés dans les allées des parcs. Les règles du jeu diffèrent selon les parcs, mais les modalités vous seront expliquées à l’accueil.

Dernier week-end pour profiter de la fête foraine de Joigny, dans l’Yonne. Des animations sont programmées pour marquer le coup, comme un feu d’artifices ce samedi soir, et la présence de Pikachu lundi, de 16h à 18h.

38ème foire commerciale, gastronomique, et artisanale ce week-end à Sully-sur-Loire. Rendez-vous ce samedi et dimanche à l’Espace Georges Blareau. Des exposants venus de toute la France présenteront leurs produits. Un vide grenier est également organisé dimanche.

L'association Organisation des collectionneurs du Berry 36 organise sa 6e Bourse du disque et de la BD dimanche à La Châtre. Une vingtaine d’exposants seront présents. Un grand choix de vinyles, CD, DVD ou BD seront proposés. Des auteurs de bande dessinée seront présents pour des séances de dédicace. Rendez-vous à la salle des fêtes de La Châtre.