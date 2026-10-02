Les Foulées Roses du Berry reviennent à Bourges pour une 13e édition solidaire

5 km pour une bonne cause

Pas besoin d’être un grand sportif pour participer ! Les Foulées Roses du Berry proposent une marche/course solidaire d’environ 5 km, accessible à toutes et tous et surtout sans chronomètre ni classement individuel. L’objectif est avant tout de partager un moment ensemble et de soutenir les personnes touchées par le cancer.

L’inscription est fixée à 11 euros, dont 7 euros sont reversés à la Ligue contre le cancer du Cher. Les moins de 14 ans peuvent, eux, participer gratuitement. Cette année, le traditionnel tee-shirt rose devient optionnel et est proposé au tarif de 5 euros.

Un nouveau lieu pour une édition encore plus accessible

Grande nouveauté en 2026, le village des Foulées Roses s’installe sur la place du Val d’Auron, à Bourges. Ce changement permet notamment de proposer un parcours plus facile d’accès aux personnes à mobilité réduite, tout en évitant les rues pavées.

Le week-end commencera dès le samedi 17 octobre avec l’ouverture du village de 14h à 18h. Partenaires, associations locales et acteurs de la santé seront présents avec différentes animations autour de la prévention, du bien-être et de la solidarité. Le dimanche, le village ouvrira dès 9h, avant le départ officiel de la marche/course solidaire à 10h30.

Une mobilisation qui ne cesse de grandir

L’édition 2025 avait déjà rassemblé 5 206 participants, avec plus de 31 000 kilomètres parcourus et 86 bénévoles mobilisés. La collecte avait permis de récolter plusieurs dizaines de milliers d’euros au profit de la lutte contre le cancer.

Les entreprises et associations peuvent également participer au Challenge Entreprises, une manière de réunir ses collègues ou ses proches autour d’un défi collectif et solidaire.

Les inscriptions pour cette 13e édition sont déjà ouvertes en ligne. Alors, que vous soyez plutôt course, marche tranquille ou simplement envie de participer à un grand moment de solidarité, rendez-vous les 17 et 18 octobre à Bourges, place du Val d’Auron.

Et surtout, pas besoin de courir vite ici, l’essentiel est de participer pour la bonne cause !