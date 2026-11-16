Un album à l’image de ses origines

C’est une annonce qui devrait réjouir ses fans ! Présente à Las Vegas pour les Latin Grammy Awards, Camila Cabello a donné quelques informations sur la direction de sa prochaine musique. Au programme, un mélange de ses identités cubaine, mexicaine, américaine et de son attachement à Miami.

L’artiste souhaite faire de cette diversité une véritable source d’inspiration. Une approche qui rappelle notamment « Familia », son album paru en 2022, sur lequel elle explorait déjà les sonorités latines et ses racines cubaines et mexicaines.

Après « C,XOXO », une nouvelle direction musicale ?

Ce futur projet viendra après « C,XOXO », sorti en 2024. Sur cet album, Camila Cabello avait exploré un univers plus expérimental, inspiré par l’énergie et l’esthétique de Miami. Pour la suite, elle semble vouloir aller encore plus loin en mélangeant les différentes influences qui composent son identité.

La chanteuse a également laissé entendre que de nouvelles sorties pourraient arriver dès 2027. Pour l’instant, aucun titre d’album ni aucune date officielle n’ont été annoncés.

Une chose est sûre, Camila Cabello prépare un nouveau chapitre musical qui s’annonce très personnel. Reste à découvrir comment toutes ces influences vont se retrouver dans ses prochains morceaux !