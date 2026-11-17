DJ Snake revient à Chambord pour un show unique

C’est une annonce qui vient d'être annoncée en direct sur Vibration ! DJ Snake sera de retour à Chambord Live le vendredi 25 juin 2027. Après l’annulation de son concert prévu en 2026, l’artiste français concrétise enfin le rendez-vous attendu avec son public dans le cadre majestueux du château de Chambord.

Et l’événement s’annonce particulièrement spécial, il s’agira de son unique concert en France en 2027. Avec ses tubes planétaires, ses collaborations internationales et son dernier album « NOMAD », DJ Snake promet une soirée électro qui devrait marquer l’été.

Comment réserver ses places pour DJ Snake à Chambord ?

Vous avez envie de vivre cette soirée exceptionnelle ? Notez bien les dates d’ouverture de la billetterie !

Les préventes Ticketmaster débuteront le jeudi 19 novembre 2026 à 12h. La mise en vente générale suivra le vendredi 20 novembre à 10h, sur le site officiel de Chambord Live et dans les points de vente autorisés.

Côté tarifs, comptez 73 € pour une place en fosse et 95 € pour la fosse Or.

Rendez-vous donc le 25 juin 2027 au château de Chambord pour retrouver DJ Snake et vivre une soirée qui s’annonce mémorable !