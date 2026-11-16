Le compte à rebours est lancé pour Marine ! Après avoir présenté Tricheur, la gagnante de la Star Academy poursuit la révélation de son prochain projet avec une collaboration qui était particulièrement attendue par ses fans. Sorti ce vendredi 13 novembre, Un mal pour un bien réunit deux univers musicaux et offre un nouvel aperçu de la direction artistique que prendra son deuxième album.

Avec Danyl, Marine mise sur une rencontre entre pop française et influences urbaines. Les deux artistes mêlent leurs voix sur une production pop. Danyl y incorpore un flow un peu plus découpé, preuve de sa capacité à s’adapter aux univers des artistes avec qui il collabore comme sur son album ZMIG. Danyl fait partie des deux seuls invités annoncés sur l'album. Un choix qui donne une place particulière à ce morceau dans la construction du projet.

Ce nouveau single permet de patienter avant la sortie du deuxième album de Marine, intitulé Le feu, le brasier, le magma. Prévu pour le vendredi 27 novembre, il succédera à Cœur maladroit, premier opus qui avait lancé la carrière de la gagnante de la Star Academy. Avec ce nouveau disque, l'artiste ouvre un chapitre supplémentaire de sa jeune carrière et entend affirmer davantage son identité musicale.