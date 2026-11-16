Après avoir fait découvrir le single Hong Kong sur scène, à l’occasion de son passage au Kai Tak Stadium en octobre dernier, The Weeknd lui donne désormais une dimension visuelle. Le résultat plonge dans une atmosphère urbaine et mélancolique, entre lumières de la ville, solitude et romance contrariée.

Dans ce clip, The Weeknd traverse plusieurs décors de la ville, entre marchés animés, bars intimistes et paysages illuminés à la nuit tombée. On le retrouve notamment seul dans un karaoké, tandis que Ming Xi apparaît au volant d’une voiture de sport rouge, dans une succession de scènes à l’esthétique cinématographique.

Réalisée par Evan Larsen, la vidéo joue sur les contrastes entre l’agitation urbaine et la solitude du chanteur. Elle accompagne ainsi le récit d’une histoire d’amour qui semble déjà appartenir au passé.

Un hommage musical à Faye Wong

Hong Kong ne se contente pas de faire référence à la ville par son titre. Le morceau reprend la musique et la voix originales de Monsoon, une ballade cantonaise enregistrée en 1993 par Faye Wong. L’artiste, figure incontournable de la Cantopop, est créditée en featuring.

La référence se prolonge jusque dans l’univers visuel du projet. La pochette du single utilise une photographie de Hong Kong issue des archives de Christopher Doyle, directeur de la photographie de plusieurs films du célèbre réalisateur Wong Kar-wai. Avec ce clip, The Weeknd prolonge donc un projet pensé comme un clin d’œil à Hong Kong, à son cinéma et à son patrimoine musical.