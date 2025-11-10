Chartres Tattoo Show 2025 : 250 artistes réunis pour le Tattoo Show 2025

De 15 € à 40 €. Tarifs réduits : 12 €. Gratuit pour les moins de 12 ans.

Le monde du tatouage prend ses quartiers en Eure-et-Loir avec cette manifestation à ne pas manquer. Pour sa première édition, le Chartres Tattoo Show affiche ses ambitions : plus de 250 artistes tatoueurs — confirmés, émergents, locaux et internationaux — seront réunis pendant trois jours.

Vous y retrouverez toutes les esthétiques : de la ligne traditionnelle à la technique hyper-réaliste, du style graphique au néo-trad, des œuvres blackwork aux créations couleur flamboyante. Le site officiel précise « Tous les styles de tattoo sont représentés ».

Plus qu’une simple expo, cette convention s’inscrit dans une démarche forte : faire du tatouage un vecteur de spiritualité, de respect de soi et de célébration de la diversité.

Organisée dans un esprit « convivial, accessible à tous, bienveillant, respectueux de l’environnement », elle affirme son engagement à accueillir chaque personne « quel que soit son genre, sa différence et son style ».

Durant ces trois jours, l’événement ne se limite pas à la rencontre artiste-client : préparez-vous à vivre un moment riche en animations, spectacles et musique. Entre concours de tatouage, shows artistiques, concerts live mixant rock, électro et rap, et street-food dans une ambiance conviviale, chaque instant promet d’être unique.

Pour les passionnés comme pour les curieux, c’est l’occasion rêvée de découvrir le travail d’artistes réputés, d’étoiles montantes et de talents locaux, de réserver directement votre session de tatouage avec l’artiste de votre choix ou de succomber à un flash sur place.

Côté pratique : la convention se tient les vendredi 28 novembre de 12 h30 à 22 h30, samedi 29 novembre de 10h30 à 23 h30, et dimanche 30 novembre de 10 h30 à 19 h00 au Parc des Expositions L’Illiade, à Chartres.

Retrouvez toutes les infos sur chartrestattooshow.com.