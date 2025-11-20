Nos idées sorties pour le week-end du 21 au 23 novembre

Clara Luciani est de retour avec une tournée exceptionnelle qui accompagne son dernier album « Mon sang ». Elle est de passage au Zénith d’Orléans ce vendredi soir et à Antarès au Mans ce samedi.

On reste au Mans avec le concert d’Amir à Antares ce dimanche. L’univers de « C Amir », son dernier album, est à découvrir dans ce « C Tour ».

De la musique toujours avec Julien Lieb en concert à Angers. Le jeune chanteur, finaliste de la saison 2023 de la Star Academy, est en tournée pour présenter son premier album « Naufragé ». Rendez-vous ce samedi soir au centre des congrès d’Angers.

De l’humour au Palais d’Auron de Bourges avec le passage de Vérino ce vendredi soir. Affiché complet dans les plus belles salles de France avec son précédent spectacle “FOCUS”, l’humoriste est de nouveau sur les routes avec son dernier One Man « Rodéo ».

Noël s'installe

La ville de Tours lance les festivités de Noël. La ville se transforme en un village d’hiver féérique jusqu’au 5 janvier. Au programme : une patinoire, une grande roue, des chalets de commerçants, et un village gourmand. Plus de 20 chalets gastronomiques vous attendent dès ce vendredi.

Au Mans aussi, la magie de Noël s'installe dès ce weekend, avec l'ouverture du marché de Noël ce vendredi. 46 chalets en bois vous accueillent jusqu'au 28 décembre place de la République, avec également une piste de luge. Vous retrouverez la patinoire et la grande roue place des Jacobins.

A Orléans, c’est un autre évènement phare qui va avoir lieu ce weekend, et qui a lieu juste avant le coup d’envoi des festivités de fin d’année : la course des 3 ponts. 10km de course nocturne attendent les coureurs, entre le pont de l’Europe, le Pont George V et le pont Thinat. 4000 coureurs sont attendus.

Plus de 4000 coureurs attendus à Nevers ce weekend pour le marathon ! Chaque année l’évènement prend de l’ampleur, et bat pour cette édition des records d’inscriptions. Plusieurs courses sont programmées, dont un semi-marathon et un marathon. Le tout, sur le mythique circuit de Magny-Cours.

Enfin si vous êtes de passage à Paris, ne manquez pas l’un des rendez-vous phares de cette fin d’année : l’Odyssée lumineuse au Parc Floral. Chaque année, pour Noël, le parc situé dans le 12ème arrondissement, expose 1000 lanternes pour proposer une balade féérique. Un spectacle de drones et des aurores boréales dans un parcours immersif immense seront notamment à découvrir. Le parcours a ouvert mercredi, et sera à découvrir jusqu’au 11 janvier.