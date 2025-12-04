Nos idées sorties pour le week-end du 5 au 7 décembre

Ce week-end, c’est le téléthon, partout en France. Près de chez vous, des évènements sont probablement organisés pour récolter des dons pour la recherche. Pour rappel, vous pouvez faire un don au 3637, ou bien sur le site de l’afm-téléthon. A noter que cette année, c’est la chanteuse Santa qui est la marraine de l’évènement.

A Lyon, c’est un évènement majeur qui se tient dès ce vendredi et jusqu’à lundi, et qui attire les foules : la Fête des lumières ! Vidéomapping sur les monuments, installations artistiques, et autres animations sont à prévoir pendant 4 jours. Le rendez-vous rassemble plus de 2 millions de visiteurs chaque année.

Une patinoire 100% gratuite ! Ça se passe à Paris, sur les toits du Printemps Haussmann. Clin d’œil à celle du Rockefeller Center, cette patinoire synthétique de 96 m2 vous offre également une vue splendide sur la capitale. Et donc comme je le disais, c’est gratuit. Il faut néanmoins réserver son créneau de 30 min, en amont sur evenements.printemps.com.

On reste à Paris avec le bon plan du vendredi : sachez que chaque premier vendredi du mois, le musée du Louvre à Paris est entièrement gratuit, pour tous les visiteurs, à partir de 18h et jusqu’à 21h. C’est toujours bon à savoir.

Le Futuroscope est passé en mode « Noël ». Jusqu’au 4 janvier, découvrez des chalets dédiés aux animations et dégustations pour les fêtes, ou encore l’histoire en 3D de Mr Scrooge et les esprits de Noël. Un spectacle aquatique avec jeux de lumières et projections d’images sur écrans d’eau est également à découvrir. Et bonne nouvelle, jusqu’au 4 janvier l’entrée pour les enfants est… gratuite !

À Beauval aussi, on marque le coup pour les fêtes de fin d’années, avec des illuminations à découvrir jusqu’à 19h30. Ambiance musicale, et animations pour petits et grands sont également au programme. Et à compter du 20 décembre, des nocturnes seront également proposées jusqu’à 21h30.

C’est l’un des temps forts en région Centre des fêtes de fin d’années : les Lyres d’hiver à Blois. Chaque année, un grand spectacle déambulatoire, lumineux, et féérique est proposé par une compagnie. Le coup d’envoi du spectacle aura lieu samedi, à 18h, au départ de la place du Château.

Enfin le plus beau marché de Noël de France se poursuit ce week-end en Essonne. A Janvry, deuxième et dernier week-end de festivités avec un marché de 130 exposants et la visite du Père Noël. Pour rappel, l’évènement réunit chaque année 80 à 100 000 visiteurs.