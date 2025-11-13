Idée sortie du week-end : un vide-dressing convivial au Martroi à Orléans

Si vous cherchez une idée sortie pour ce week-end, rendez-vous ce samedi 15 novembre, à partir de 10h, à l’étage du restaurant Le Martroi à Orléans pour un vide-dressing chaleureux et ouvert à tous.

Trois exposantes y proposeront une large sélection de vêtements, chaussures, accessoires et articles de maroquinerie, couvrant plusieurs tailles et styles. L’occasion idéale de renouveler sa garde-robe à prix doux, avec des pièces de marques telles que Sandro, Maje, Isabel Marant, Zara, Mango et bien d’autres.

Au-delà du shopping, cet évènement se veut un moment convivial : que vous veniez seul(e), entre amis ou en famille, vous pourrez profiter de l’ambiance du restaurant, vous accorder une pause gourmande ou prendre un verre entre deux trouvailles.



📍Étage du restaurant le Martoi : 12 Pl. du Martroi, 45000 Orléans

⏰ À partir de 10h

📅 Rendez-vous le samedi 15 novembre 2025