Nos idées sorties pour le week-end du 28 au 30 novembre

Un agenda très orienté fête de fin d’année aujourd’hui, avec l’ouverture d’une grande majorité des marchés de Noël. Après Tours et Le Mans la semaine dernière, d’autres villes lancent à leur tour leur marché de noël ce week-end. À Bourges, Châteauroux, ou encore Orléans, les festivités démarrent. Elles débutent même aujourd’hui à Angers. Grande roue, illuminations ou encore chalets gourmands sont au programme. De nombreuses animations vont également rythmer les rues les week-ends avant Noël.

À noter qu’à Auxerre, vous pourrez profiter ce week-end uniquement d’un marché de noël artisanal, au marché de l’Arquebuse. Des illuminations seront également à découvrir ce vendredi à 18h30 place de l’Arquebuse, avant une déambulation. A Nevers aussi, les illuminations de Noël seront à découvrir ce samedi place Carnot.

En Essonne, coup d’envoi ce weekend du plus beau marché de Noël de France… Durant deux week-end, le marché de Noël de Janvry ouvre ses portes au cœur du parc naturel régional de la Haute Vallée de Chevreuse. Pour rappel, chaque année, l’affluence est folle pour la commune. Près de 100 000 personnes sont recensées sur ces deux week-ends.

Coup d’envoi également ce samedi de l’évènement Noël au pays des Châteaux. Comme chaque année, plusieurs châteaux de la Loire revêtent leurs habits de lumières, pour les fêtes, avec chacun une thématique particulière. Amboise sera décoré sur le thème des sapins, Azay-le-rideau-la gourmandise, Chenonceau- le grand nord, la forteresse royale de Chinon-l’Or, la Cité royale de Loches – les contes, et Villandry-la Nature. C’est à découvrir jusqu’au 4 janvier.

Spectacles et Salons

Un rendez-vous qui vous aidera peut-être à préparer votre repas de Noël : Le salon Gastronomie et vins 2025 se tient dès ce vendredi et jusqu’à dimanche au parc des expo d’Orléans. Plus de 20 000 visiteurs sont attendus sur ces trois jours. Des animations sur la thématique La cuisine et l’art de la table à l’Élysée sont programmées.

250 artistes tatoueurs sont attendus jusqu’à dimanche au parc des expos Illiade de Chartres : Durant trois jours, des artistes nationaux et internationaux réputés dans le milieu du tatouage, des étoiles montantes, et les meilleurs artistes locaux présenteront leur discipline. Shows et animations, concerts et concours tattoo sont au programme. Plus d’infos sur chartrestattoshow.com.

Rendez-vous à Paris pour découvrir le Paradox Museum : un musée hors du commun et totalement insolite, où toutes les expositions mettent vos sens en ébullition. Le musée vous invite à défier la réalité. Une expérience ouverte à tous, pour tous les âges, à partager entre amis ou en famille. Rendez-vous dans le 9ème arrondissement, du lundi au dimanche.

Une expérience immersive à ne pas manquer si vous êtes à Bordeaux : le spectacle Luminiscence à la Cathédrale. Un voyage sensoriel exceptionnel est proposé aux visiteurs à travers un vidéo mapping à 360°C. C’est à découvrir jusqu’au 3 janvier.

Une exposition à ne pas manquer si vous êtes à Paris : jusqu’au 8 mars, le Jardin d’Acclimatation présente la 3ème édition du Festival des Lanternes. Avec un parcours féérique à découvrir à la nuit tombée. Cette année, le Japon est à l’honneur, avec 2 000 lanternes qui vous transportent du Mont Fuji aux rues animées de Tokyo.

Enfin un évènement inédit en région parisienne, pour la saison hivernale : Le château de Vaux-le-Vicomte met une fois encore les petits plats dans les grands, avec des décors somptueux, des sapins monumentaux, mais aussi une projection architecturale inédite sur la façade du château. Des animations intérieures et extérieures sont programmées, avec notamment une patinoire installée en plein milieu de l’allée centrale. A découvrir jusqu’au 4 janvier.