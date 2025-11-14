4 000 coureurs vont envahir Orléans pour la course des 3 ponts !

Dans le quotidien de beaucoup de Français, le running prend désormais une place importante. En 2024, 10,67 millions d’entre nous ont fait au moins une fois de la course à pied. « Maintenant, les formalités administratives sont plus simples au niveau médical et du coup, ça explique aussi l'engouement et la facilité d'inscription. », explique Bertrand Neuilly, organisateur de la course des 3 ponts. Des mécanismes qui expliquent sûrement le succès retentissant de l’édition 2025 de la course des 3 ponts, à Orléans. Ce rendez-vous incontournable des coureurs Loirétains affichait déjà complet, plusieurs semaines avant son départ.

Créée par Infosport Organisation, une association d’événements sportifs de course à pied en région Centre, la course est 100% locale. « On est super contents et fiers du succès de la course. Nous, on fait ça pour le fun, pour faire plaisir aux gens, pour faire rayonner notre ville », assure Bertrand Neuilly. Le départ de cette neuvième édition aura lieu le samedi 22 novembre à 20h30, au pied de la Cathédrale d'Orléans. 4 000 sportifs s’élanceront donc de nuit pour parcourir les 10 km du tracé.

Après leur départ de la Cathédrale, ils passeront une première fois sur le pont Georges V. Ils longeront ensuite la Loire jusqu’au pont de l’Europe, qu’ils traverseront après trois kilomètres de course. Ils emprunteront ensuite le pont Georges V, une seconde fois, avant de se rendre au pont Thina. Puis les coureurs boucleront les deux derniers kilomètres jusqu’à l’arrivée, de nouveau sur le parvis de la Cathédrale.

Entre sport et partage

Un événement convivial et familial, où chacun est invité à venir encourager les sportifs, du débutant au plus aguerri. Tout le long de la course, le trajet et les coureurs seront illuminés. Les Orléanais pourront découvrir la face nocturne de leur ville, tout en mettant en avant les ponts emblématiques d’Orléans, si utiles au quotidien.

Pour rendre le spectacle encore plus rassembleur, les organisateurs ont préparés quelques animations, comme l’explique Bertrand Neuilly, « on a un cracheur de feu, des bolas, des cornemuses, des DJ sur le parcours,... En plus, certains coureurs se déguisent. » Deux courses pour les enfants sont même prévues le mercredi 19 Novembre, sur la plaine ouest de l'île Charlemagne. Pour le 1km, le départ est à 14h tandis qu'il est à 14h30 pour le 2 km.

Alors rendez-vous le 22 novembre, pour donner de la voix et peut-être, au passage, développer une nouvelle passion pour la course de fond. Et si vous voulez aider cet événement, n’hésitez pas à contacter Infosport Organisation et Bertrand Neuilly, « S'il y a des gens qui souhaitent nous donner un coup de main, ça ne sera pas de refus ! »