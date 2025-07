Marathon de Cheverny & Trail du Pays des Châteaux : les inscriptions sont ouvertes pour l’édition 2026

Le Marathon de Cheverny et le Trail du Pays des Châteaux reviennent le 25 et 26 avril, avec un programme riche et des parcours inédits traversant les paysages d’exception de la Sologne forestière et viticole, ponctués de châteaux emblématiques tels que Cheverny, Chambord ou Beauregard.

Événement festif et convivial, ce rendez-vous unique attire chaque année près de 7 000 coureurs venus des quatre coins de France et de l’étranger.

Et chacun y trouveras la course adaptée à son envie : marathon en solo ou en relais, semi-marathon, 10 km, mais aussi 3 formats de trail (63 km, 35 km et 14 km), sans oublier les courses enfants et une randonnée pédestre.

Programme du week-end :

Vendredi 24 avril

14 h - 19 h : retrait des dossards au village des exposants – Village Exposants Cour-Cheverny.

19 h : cocktail des VIP – Mairie de Cour-Cheverny.

18 h 30 - 22 h 30 : Pasta party - salle des fêtes de Cour-Cheverny.

Samedi 25 avril

8 h : départ du trail de 63 km - salle des fêtes de Maslives.

10 h : départ du trail de 35 km - salle des fêtes de Saint-Gervais-la-Forêt. Ouverture du Village Exposants et du Village Arrivée.

10 h 30 - 11 h 30 : courses enfants - Village Arrivée de Cheverny.

11 h : départ du trail de 14 km - château de Beauregard à Cellettes.

16 h 30 : départ du 10 km - Mairie de Cour-Cheverny.

17 h 30 - 18 h : remise des récompenses des 10 km + trails.

19 h : fermeture des villages exposants et d’arrivée.

18 h 30 - 22 h 30 : Pasta party - salle des fêtes de Cour-Cheverny.

Dimanche 26 avril

6 h 30 - 8 h : retrait des dossards - gymnase de Cour-Cheverny.

7 h : ouverture de la consigne - village d’arrivée à Cheverny.

8 h 30 : départ du semi-marathon - Cheverny.

9 h : départ du marathon et du marathon en relais - Cheverny.

13 h 30 à 15 h : remise des récompenses.

16 h : fermeture du village d’arrivée.

Et en 2026, les parcours évoluent pour encore plus de découvertes. Un château supplémentaire sera franchi, et les trails offriront de nouvelles perspectives sur le territoire, tout en mettant à l’honneur les appellations viticoles locales grâce à des passages de chai en chai.

Alors, coureur aguerri, amateur de nature ou simple curieux, ne manquez pas le Marathon de Cheverny et le Trail du Pays des Châteaux !

Inscriptions et informations sur marathontrailpaysdeschateaux.com !