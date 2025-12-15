Mariah Carey chantera à la Cérémonie d'ouverture des JO d'hiver de Milan 2026

La première vedette internationale de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Milan 2026 a enfin été dévoilée par l’organisation. C’est la pop star américaine Mariah Carey qui chantera dans le stade de San Siro lors de cet événement très attendu, le 6 février 2026. Jusqu’ici, la seule personnalité annoncée par le comité d’organisation de la cérémonie était l’actrice italienne Matilda De Angelis.

L’occasion de revoir la diva américaine sur scène. L’un des derniers événements en Europe auxquels Mariah Carey a participé remonte à son concert en Angleterre, lors du Heritage Live Festival, durant l'été 2025.