Mariah Carey chantera à la Cérémonie d'ouverture des JO d'hiver de Milan 2026
Publié : 15h06 par Elodie Quesnel
C'est officiel ! La chanteuse américaine Mariah Carey chantera à la Cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver de Milan 2026, le 6 février prochain.
La première vedette internationale de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Milan 2026 a enfin été dévoilée par l’organisation. C’est la pop star américaine Mariah Carey qui chantera dans le stade de San Siro lors de cet événement très attendu, le 6 février 2026. Jusqu’ici, la seule personnalité annoncée par le comité d’organisation de la cérémonie était l’actrice italienne Matilda De Angelis.
L’occasion de revoir la diva américaine sur scène. L’un des derniers événements en Europe auxquels Mariah Carey a participé remonte à son concert en Angleterre, lors du Heritage Live Festival, durant l'été 2025.
Une cérémonie inédite
La thématique de cette cérémonie sera « l’harmonie ». À l’instar des JO de Paris 2024, qui avaient innové avec une cérémonie d’ouverture hors stade, l’organisation des JO de Milan proposera un événement se déroulant simultanément dans quatre lieux accueillant des épreuves de ces Jeux : San Siro, Cortina d’Ampezzo, Livigno et Predazzo.
Peu de détails ont filtré concernant ces deux heures trente de show. On sait simplement qu'un "hommage à l'esprit italien" et "un message de paix" seront mis en avant, selon le directeur artisitique Marco Balich, déjà aux manettes pour les cérémonies des JO 2006 de Turin et des JO 2016 de Rio.