Marine recadre ses fans et fixe ses limites en tournée

Depuis le lancement de sa première tournée solo fin novembre, Marine enchaîne les concerts à travers la France et la Belgique. Un succès qu’elle savoure, avec des dates majeures à venir à l’Olympia et au Zénith de Paris. Mais cette nouvelle vie d’artiste expose aussi la jeune chanteuse à une attention constante, parfois difficile à gérer.

Elle reconnaît avoir ressenti une certaine pression lors de ses premiers concerts. Son public est large, familial, encore marqué par son passage à la Star Academy. Si elle comprend l’attachement des fans, certaines attentes deviennent pesantes.

Une demande qui ne passe plus

Lors d’un concert à Nantes, Marine est interpellée par un spectateur qui lui demande de reproduire un gimmick hérité de l’émission. Si elle répond d’abord avec humour, elle explique aujourd’hui que cette demande ne lui convient plus. Elle insiste : le public vient désormais pour sa musique, pas pour un souvenir télévisuel qu’elle estime dépassé.

La chanteuse regrette un manque d’écoute de la part de certains fans et évoque un « dialogue de sourds » qui se répète dans plusieurs situations.

Après le concert, le besoin de souffler

Autre sujet sensible : l’après-show. Marine rappelle qu’elle consacre déjà un temps précis aux photos et dédicaces après chaque concert. Une fois ce moment passé, la journée est terminée pour elle. Pourtant, certains attendent des heures supplémentaires, parfois très tard, sans comprendre qu’elle ne reviendra pas.

Ce rythme intense de tournée nécessite du repos, explique-t-elle, afin de préserver son énergie sur la durée.

Marine réclame le respect de sa vie privée

Au-delà des salles de concert, Marine évoque des comportements plus intrusifs encore. Elle raconte être attendue devant les hôtels ou suivie dans des lieux privés. Si elle accepte volontiers les échanges spontanés, elle souligne que tout n’est pas approprié à n’importe quel moment.

Son message est clair : l’affection des fans est précieuse, mais elle ne justifie pas tout. « C’est ok d’aimer, mais ce n’est pas ok d’envahir », résume-t-elle, déterminée à protéger son équilibre.