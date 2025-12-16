Orelsan ouvre la première partie de sa tournée à 10 artistes indépendants

Nouvelle annonce pour Orelsan. Alors que les billets pour sa nouvelle tournée qui débutera à Caen en janvier 2026 se sont vendus comme des petits pains , le rappeur normand va proposer à des artistes indépendants de faire sa première partie sur pas moins de 10 dates de cette tournée XXL. C'est une première pour un artiste français d'ouvrir une partie de sa tournée à des talents encore inconnus du grand public.

Des premières parties ouvertes pour les concerts de Bordeaux et Orléans

La sélection va se dérouler sur la plateforme Push qui permet aux artistes de mettre en avant leurs sons et de se faire remarquer par les professionnels de l'industrie musicale. Les candidats devront s'y inscrire et laisser une maquette. Orelsan et l'équipe de Push feront ensuite une sélction des artistes.

Ces premières parties concerneront pas moins de 10 dates : Caen · Bordeaux · Strasbourg · Toulouse · Nantes · Lille · Dijon · Lyon · Orléans · Marseille.