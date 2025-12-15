La France remporte pour la quatrième fois l'Eurovision Junior

La Française Lou Deleuze, 11 ans, a remporté, dimanche 14 décembre, l'Eurovision Junior qui se déroulait en Géorgie. C'est la quatrième fois que la France gagne ce concours de chant européen.

C’est la quatrième fois que la France soulève la coupe. Après Lissandro, Valentina et Zoé Clauzure, La jeune Lou Deleuze, âgée de 11 ans, a remporté, ce dimanche 14 décembre, la finale de l’Eurovision Junior, qui se déroulait à Tbilissi, en Géorgie. Le concours, destiné aux 9-14 ans, célébrait sa 23ᵉ édition et a été remporté par Lou Deleuze, qui a interprété la chanson Ce monde, composée et écrite par John Claes, Jonathan Thyssens et Linh.

Une chanson pour promouvoir la paix Comme elle l’avait révélé dans une interview accordée à Télé-Loisirs, la jeune fille avait demandé que l’on lui écrive une chanson sur le fait de "grandir en paix", afin de pouvoir "transmettre un message d’espoir". Lou Deleuze faisait face à pas moins de 50 candidats représentant 18 pays participants. Les spectateurs de 188 pays ont pu contribuer à désigner la gagnante de ce concours. Par ailleurs, des jurys composés de trois experts de l’industrie musicale et de deux enfants âgés de 10 à 15 ans, dans chaque pays participant, ont attribué 50 % des votes. La France décroche pour la quatrième fois une victoire à l’Eurovision Junior et affiche un record codétenu par la Géorgie.