Chambord Live 2026 : Maroon 5 rejoint Orelsan et DJ Snake pour une édition exceptionnelle

Chambord Live frappe fort pour son édition 2026 ! Après l’annonce d’Orelsan en ouverture le vendredi 26 juin et de DJ Snake pour clôturer le festival le dimanche 28 juin, un troisième nom vient compléter une programmation déjà exceptionnelle : Maroon 5 se produira au château de Chambord le samedi 27 juin 2026, pour leur seule date en France.

Le groupe américain, mondialement connu pour ses tubes planétaires comme Sugar, Memories ou encore Girls Like You, promet un show exclusif dans l’écrin majestueux du Domaine national de Chambord. Un lieu chargé d’histoire, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, qui accueillera pour l’occasion l’une des formations pop-rock les plus populaires des vingt dernières années.

Avec plus de 20 ans de carrière, des millions d’albums vendus et plusieurs Grammy Awards, Maroon 5 s’est imposé comme une référence internationale, mêlant pop, funk et R&B dans des concerts réputés pour leur énergie et leur puissance fédératrice. Leur venue transforme déjà le samedi de Chambord Live en l’un des rendez-vous musicaux les plus attendus de l’année 2026.

Un festival désormais sur trois jours

L’événement poursuit son ambition : proposer chaque année des artistes internationaux au cœur d’un monument emblématique du patrimoine français. Cette édition 2026 s’annonce d’ores et déjà unique, avec une programmation sur trois jours mêlant modernité musicale et mise en valeur d’un site d’exception. Depuis sa première édition, Chambord Live a d’ailleurs rassemblé plus de 110 000 spectateurs, avec une billetterie souvent prise d’assaut dès l’ouverture.