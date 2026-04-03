Avec son nouveau single Girlfriend, Tayc reste fidèle à ce qui fait sa signature : l’afrolove. Le morceau s’inscrit dans la continuité de son univers, mêlant sensualité, émotions et mélodies accrocheuses. Pour composer ce nouveau single, Tayc a souhaité s’inspirer de Michael Jackson et tout particulièrement de You rock my world, que ce soit à travers les accords ou la diction... Ce titre est d’ailleurs présenté comme l’un des morceaux de son prochain album Joÿa, prévu pour le 15 mai 2026, un projet très attendu par ses fans.

L’annonce a été faite par l’artiste sur ses réseaux, le clip de Girlfriend sera disponible ce vendredi 3 avril à 18h. Depuis plusieurs jours, Tayc multipliait les teasings pour faire monter l’attente auprès de sa communauté. Il a notamment publié une vidéo Instagram où l’on peut voir un court extrait du clip, présentant la rencontre entre Tayc et sa « girlfriend » dans un hôtel de luxe. S’il est pour le moment difficile de comprendre le lien entre le single et le narratif de l’album Joÿa, le clip devrait offrir de nouvelles pistes de lecture.