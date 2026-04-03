Zaho signe son grand retour avec « Versatile », un nouvel album rythmé par la liberté

Zaho est de retour avec un nouveau projet ! Sorti le 3 avril 2026, Versatile est le cinquième album studio de la chanteuse. Il clôt une période où l’artiste s’était faite plus rare, après son précédent album Résilience en 2023. Avec ce nouvel opus, Zaho revient « en force et en sagesse », portée par une envie de renouveau mais aussi par une expérience de vie plus riche.

Le choix du nom Versatile n’est pas anodin. Zaho revendique une liberté artistique totale, avec un projet qui mélange les styles. On retrouve dans l’album une fusion de pop urbaine, de chanson française et d’influences venues du monde entier, entre morceaux rythmés et balades plus intimistes. Cette diversité musicale reflète aussi sa vision actuelle de la musique : une création ouverte, en phase avec son époque.

Une expérience musicale assumée

Au-delà des sonorités, Versatile se distingue surtout par ses textes. Zaho y aborde les réalités du métier d’artiste, les doutes, les sacrifices et les illusions de l’industrie musicale. Elle parle aussi d’estime de soi, de relations humaines et de mémoire, avec une écriture directe et introspective. Cette dimension donne à l’album une profondeur particulière, entre confidences et prises de recul.

La chanteuse s’entoure également de nombreux invités. On y retrouve notamment MC Solaar, mais aussi Amadou & Mariam, La Fouine ou encore Alonzo. Ces featurings renforcent l’aspect « versatile » du disque, tout en ancrant Zaho dans une scène musicale urbaine.

Zaho n’a pas attendu la sortie officielle pour défendre ses nouveaux titres en live. Elle a lancé sa tournée en parallèle, soutenue par un public toujours fidèle et intergénérationnel. Avec Versatile, Zaho propose une version plus libre, plus réfléchie et plus complète d’elle-même.