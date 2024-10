11e édition des Foulées roses du Berry - Harmonie Mutuelle : courez pour une grande cause

Les Foulées roses du Berry - Harmonie Mutuelle : une course pour une grande cause

10€ (+1€ de frais de gestion) - GRATUIT pour les 14 ans et moins

Année après année, le succès des Foulées Roses du Berry - Harmonies Mutuelles ne se dément pas. Très vite, ce rendez-vous sportif et festif est devenu incontournable pour quiconque souhaite faire un geste pour la lutte contre le cancer.

Pour chaque billet adulte acheté 10€, 7 sont reversés à l’association OncoBerry Cher et Indre qui soutient les personnes atteintes du cancer (tous cancers confondus) et leurs familles, en proposant un accompagnement personnalisé et pluridisciplinaire au moment du diagnostic, pendant les parcours de soin ainsi qu’après les traitements avec la mise en place de soins de support (soutien psychologique, diététique, socio-esthétique, shiatsu, sophrologie, café-échange, ateliers découvertes...) financés grâce au soutien des Foulées Roses du Berry.

Fréquentation record oblige (5 000 participants en 2023 pour 28 000 € reversés), la course change de lieu cette année.

Après La Chapelle-Saint-Ursin, c’est Bourges Centre-Ville qui accueille cette 11e édition des Foulées Roses du Berry - Harmonie Mutuelle, sur le parvis de la Cathédrale d’où le départ sera donné dimanche 20 octobre à 14h30, pour une arrivée prévue dans le jardin de l’Archevêché.

Le retrait des dossards aura lieu samedi 19 octobre, de 14 à 19h, place Étienne-Dolet au village des partenaires. Il est possible d’acquérir un tee-shirt pour 3€.

Samedi 19 octobre

de 14H à 18H30 : Découvrez le village partenaire des Foulées Roses du Berry. Des animations musicales et sportives vous y attendent, afin de vous mettre tranquillement dans l’ambiance d’une grande fête pour servir une grande cause.

A 18h : Concert de The Coleslaw Experience

Dimanche 20 octobre

Dès 11h30 : Retrait des dossards

Dès 12h : Ouverture du village santé

A partir de 13h30 : Remise du challenge entreprise et du chèque à ONCOBERRY

A partir de 14H : Échauffement en Musique par l’association Bourges Tækwondo Do jang

A14H30 : Départ des Foulées Roses du Berry pour un parcours d’environ 6km à allure libre.

En solo ou en équipe, comment s'inscrire ?

Les inscriptions sont ouvertes à tous, jusqu’à 30 minutes avant le départ, sur le site www.fouleesrosesduberry.fr.

Chaque participant doit avoir une assurance le protégeant, et une autorisation parentale est néanmoins nécessaire pour les moins de 14 ans.

Si vous souhaitez participer entre collègues et rejoindre le Challenge Entreprises, déposez vos inscriptions jusqu’au lundi 7 octobre 23h59, sur fouleesrosesduberry.fr en cliquant "Les épreuves" -> "Challenge Entreprises" et demandez la création de votre groupe.

Désignez un chef d'équipe qui gèrera l'ensemble des inscriptions de votre entreprise, club ou association. L’entreprise la plus représentée sera récompensée.