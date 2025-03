10ème Foulées d'Orléans : courrez pour venir en aide aux associations le 27 avril

Cette initiative très appréciée des orléanaises et des orléanais a été initiée par un groupe de salariés du Crédit Agricole Loire en 2012, autour d’une course à pied avec 3 objectifs principaux :

Créer un événement sportif majeur

Participer au dynamisme de la ville d’Orléans

Contribuer à l'effort de financement des associations à but caritatif

La principale particularité des Foulées d’Orléans a été, depuis leur création, le reversement intégral à des associations diverses des sommes perçues lors des inscriptions des coureurs. Ainsi, en 2013, 20 d’entre elles se sont partagées 123 000 €

C’est sans doute ce qui explique aussi l’augmentation du nombre d’inscrits – le double pour chaque année.

L’année dernière, 3 000 participants se sont lancés dans les différentes courses proposées : 10 km (depuis 2013), 5 km (depuis 2014), le semi-marathon depuis 2019 et les Foulées de Jeanne (course non chronométrée) depuis 2016.

Des courses pour tous

Les Foulées de Jeanne est une course ouverte aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 5 km "non chronométrés", ouvertes à tous et toutes, avec l’unique objectif de mettre en lumière l'association Laé (lieu d’accueil et d’écoute pour les Femmes victimes de violence) en faisant marcher et/ou courir un maximum de personnes.

Son objectif : changer les comportements, mettre fin aux phrases discriminantes envers les femmes, pointer du doigt l’intolérance dont elles peuvent être victimes et bien-sûr abolir cette violence physique et verbale dont elles sont parfois la cible.

Les enfants ne sont pas oubliés avec deux distances spécialement pour eux, de 1 et 2 km. A l’arrivée, une médaille pour récompenser les efforts de chacun, les courses n’étant pas chronométrées.

Cette année encore, les Foulées d'Orléans se dérouleront le 27 avril 2025, avec Vibration. Départ, depuis la place Sainte-croix.

Retrouvez toutes les infos sur les-foulées-orleans.fr.