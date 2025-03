"Roule ta caisse"#2 : les plus délirantes descentes de caisses à savon sont de retour

Nous sommes nombreux à afficher une tendresse particulière pour la descente de caisses à savon et la Jeune Chambre Économique d’Orléans ne s’y est pas trompé. La preuve : la 1e édition de Roule ta caisse avait rassemblé plus de 8 000 spectateurs enthousiastes.

Cette année voit de nouvelles descentes avec des ambitions toujours plus grandes, tant au niveau du public, des participants et du parcours.

C’est-à-dire des coureurs gonflés à bloc à bord de leurs machines customisées et créées par leurs soins pour affronter un parcours qui s’avère encore plus spectaculaire et riche en difficultés ; on nous promet encore plus de pentes cette année, avec une rampe de 15 mètres de long au départ !

Au-delà de ces bons moments fédérateurs, Roule ta caisse est surtout une belle initiative pour dynamiser Orléans. La promesse d’être un point de rencontres et d’échanges autour d’une discipline qui passionne et amuse les petits comme les grands.

Descentes endiablées, animations, stands partenaires, restauration et surprises pour tous égayeront ce dimanche comme nul autre.

Alors rendez-vous le 6 avril de 11h à 18h, entre la place De Gaulle et le Quai Cypierre pour une course vraiment pas comme les autres.

Retrouvez toutes les informations sur rouletacaisse.fr ou sur le compte Instagram de la descente.