Pour rappel, les APL, ce sont ces aides personnelles au logement qui concernent un peu moins de 6 millions de ménages en France.

Grosso modo, en 2022, cela représentait pour un foyer environ 212 euros par mois. Mais avec l’inflation, cela va grimper cette année pour les personnes qui n’ont pas vu leurs salaires augmenter, ni leur situation familiale bouger.

Et si on se projette un peu plus loin, d’ici la fin de l’année 2024, une nouvelle hausse des APL pourrait avoir lieu. Grâce à quoi ? Les paramètres de dépenses des logements, calculés tous les 1er octobre, et qui devraient donc eux aussi augmenter en fonction de l'endroit où on habite.

Parce qu'en effet, le montant des aides personnelles au logement varie par rapport à la région où l'on vit, mais aussi les revenus que l’on touche et la composition de notre foyer. Cette année par exemple, une personne ne doit pas gagner plus de 5186 euros par an pour pouvoir toucher le montant maximum des APL. C’est enfin 9408 euros pour un couple avec trois enfants.