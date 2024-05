Samedi, le soleil n’était pas dans le ciel orléanais mais bien dans les studios de Vibration. Fidèle à sa réputation, c’est tout sourire que Pierre Garnier s’est confié au micro d’Albanne et Théo, devant une dizaine d’auditeurs et auditrices, qui ont eu la chance de remporter leur place pour assister à l’interview et à son live exclusif.

Actuellement en tournée à travers toute la France avec la Star Academy, le chanteur de 22 ans est revenu sur cette nouvelle expérience très enrichissante. "On s’entend toujours aussi bien (avec les autres candidats) et ça fait du bien de se retrouver (...) ce sont des expériences de fou à vivre dans tous les zéniths de France", raconte-t-il. La tournée passera d’ailleurs dans nos régions très prochainement : les 23 et 25 mai au Mans, le 12 juin à Trélazé, le 16 juin à Tours et le 27 juin à Orléans.

Quand on lui demande comment il vit cet engouement autour de lui, en témoignent sa place de numéro 1 français en radio et son million d’abonnés sur les réseaux sociaux, Pierre Garnier reste humble. "Ça fait plaisir d’avoir des gens qui aiment ce que je propose et qui m’ont vu trois mois dans une aventure. Je suis content de pouvoir rester moi-même".

Impossible aussi de passer à côté de la sortie de son premier album, officiellement annoncé pour le 7 juin prochain. Si le natif de Caen a réussi à garder le secret concernant le titre ou encore les éventuelles collaborations, il a tout de même évoqué l’ambiance qu’il a voulu créer. "Je me suis inspiré de ce que j’aime écouter, de la pop américaine et anglaise mais aussi de Hard rock avec Led Zeppelin ou encore les Guns N'Roses que j’écoutais quand j’étais petit. J’ai voulu faire un mix de tout ça ramené en français, ce qui n’est pas très courant et pas très simple". Et de conclure. "J’ai hâte que vous l’écoutiez !".

Retrouvez en vidéo l’interview complète et le live de Pierre Garnier ci-dessous.