Une association orléanaise crée une voiture insolite pour remplir un défi fou

La pompe ne sera bientôt plus qu’un lointain souvenir. Que ce soit par l’électrique ou le moteur à hydrogène, les ingénieurs réfléchissent à des manières de réinventer l’automobile. C’est également ce que tente l’association étudiante orléanaise Exergie. Dirigée par des étudiants de Polytech, l’association réalise le défi fou de construire un véhicule pouvant parcourir le plus de kilomètres avec un seul litre d’essence. Un projet qui vise à optimiser les dépenses énergétiques de nos voitures de demain.

Bien que leur vision soit tournée vers le futur, l’association garde tout de même les pieds sur terre. Exergie participera la semaine prochaine au Shell Eco Marathon, un concours automobile d’endurance rassemblant des véhicules futuristes provenant des quatre coins du globe. Et si les chances de victoire sont maigres pour l’association orléanaise, les objectifs actuels sont tout autre.

Le but principal est de récupérer des données pour faire évoluer leur prototype. Un besoin primordial, car beaucoup d’informations avaient été perdues lors de la période COVID, compliquant la tâche aux néophytes de l’association. L’édition 2024 du Shell Eco Marathon sera donc l’occasion d’en apprendre beaucoup sur les autres véhicules, mais aussi de voir leur voiture à l’œuvre.

La bête présentée a d’ailleurs une allure très atypique. Elle pèse entre 30 et 40 kg, et ne peut contenir qu’un seul passager, le pilote, qui ne doit pas mesurer plus d’1m60. Son record : 1200 km avec un seul litre d’essence. Des chiffres qui font rêver nos portefeuilles. Pourtant, le projet ne se destine pas à la commercialisation, mais bien à faire avancer la science. Car aujourd’hui, ce sont encore 40 millions de voitures qui roulent sur les routes de France, alors que les enjeux climatiques n’ont jamais été aussi alarmants.