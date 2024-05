La Chronique ciné d’Iris du 15 mai : "Le Deuxième acte", "Une Affaire d’honneur", "Bac Nord", on vous aide à choisir

"Bac Nord", "Le Deuxième acte" et "Une Affaire d’honneur" au cinéma et sur les plateformes.

Après avoir pris une pièce de théâtre en otage dans Yannick, exploré les différentes facettes du peintre Salvador Dali dans Daaaali, il nous entraîne aujourd’hui dans les coulisses du cinéma en filmant pas seulement une fiction, mais des acteurs jouant des acteurs tournant cette fiction... vous me suivez ?

Et on commence avec le film d’ouverture du Festival de Cannes qui a débuté le 13 mai : Le Deuxième acte, une comédie de Quentin Dupieux.

Le plus productif des réalisateurs français (c’est son 5e film en 2 ans), nous a habitué au bon et au moins bon. Bonne nouvelle, ici, on est dans du plutôt très bon.

L’impro qui dérape, l’insécurité du comédien, #MeToo, le politiquement correct, la jalousie, les inimitiés, la futilité du 7e art... Tout ce à quoi ont toujours pensé les acteurs sans jamais oser le dire à l’écran est matière à rire dans Le Deuxième acte.

Un humour à la limite de la gênance dont Quentin Dupieux s’est fait une spécialité.

C’est drôle et magistralement interprété par le quatuor Louis Garell, Lea Seydoux, Raphaël Quenard et Vincent Lindon.

Le cinéma sur les plateformes...

Côté canapé, il y a aussi de quoi se faire plaisir sur les plateformes avec Une affaire d’honneur de Vincent Perez.

La séance de rattrapage s’impose pour son casting : Roschdy Zem, Doria Tillier ou Guillaume Gallienne notamment, mais aussi pour son histoire : une fiction matinée d’histoire vraie dans le Paris de la fin du 19e siècle, où un maître d’arme réputé entreprend d’apprendre l’art du duel à une féministe convaincue.