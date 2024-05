Le festival multi-époques revient ! Un rendez-vous toujours très attendu, qui déplace la foule en masse. L'an dernier, les organisateurs ont enregistré l'une de leur meilleur édition, avec près de 50 000 visiteurs enregistrés !

Cette année, pas de raison que le succès ne soit pas au rendez-vous. Cette fois encore, 1300 reconstituteurs seront présents pour vous faire remonter le temps, au coeur du château de Sully-sur-Loire. Au programme : démonstrations, visite des campements, tableaux vivants, marché et animations pour les enfants. Sans oublier un feu d'artifice, programmé ce samedi à partir de 22h15. Toutes les époques seront représentées, « de l’Antiquité au Médiéval, annoncent les organisateurs, du Xè au XVIIIè siècle, la Révolution, la Conquête de l’Ouest Américain, le 1er et Second Empire, la 1ère et 2ème Guerre Mondiale, ou encore les conflits Indochine, Corée, Algérie et Vietnam ».

L'entrée au festival est gratuite, et celle du château aussi mais uniquement si vous êtes entièrement déguisé !