Apple s’excuse pour sa pub sur le nouvel iPad Pro

Voilà une publicité dont se serait bien passé Apple. Dans un spot publicitaire dévoilé sur les réseaux sociaux, la marque à la pomme a fait polémique avec sa mise en scène pour dévoiler le tout nouvel iPad Pro. « La destruction de l’expérience humaine par la Sillicon Valley », a commenté l’acteur Hugh Grant, sur X. Et pour cause : la vidéo imagine de nombreux objets illustrant la créativité humaine, détruits par une sorte de presse hydraulique. Cette dernière fini par se relever pour laisser place au… nouvel iPad.

« Nous avons raté le coche »

L’acteur américain n’est pas le seul à s’être indigné. De nombreux artistes ont pris à parti Apple, notamment son PDG, Tim Cook, sur X, pour dénoncer un effacement des « créatifs », au profit de l’intelligence artificielle génératrice, qui peut créer toute sorte de contenu sur une simple requête. La marque à la pomme s’est même excusé d’un spot publicitaire avec lequel ils sont « passés à côté ».

« La créativité fait partie de notre ADN chez Apple, et il est incroyablement important de concevoir des produits qui permettent aux créatifs du monde entier de s’épanouir », a affirmé le vice-président du marketing chez Apple, Tor Myhren, dans une interview auprès d’un site spécialisé. « Notre objectif est de célébrer la myriade de façons dont les utilisateurs s’expriment et donnent vie à leurs idées grâce à l’iPad. Nous avons raté le coche avec cette vidéo et nous en sommes désolés ». Apple a par ailleurs fait savoir que le spot publicitaire ne sera pas diffusé à la télé, comme il était d’abord prévu.