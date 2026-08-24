À 10 ans, il court pendant un mois pour son meilleur ami malade… et récolte plus de 80 000 euros
Publié : 24 août 2026 à 7h39 par Alicia Méchin
Pour aider son meilleur ami atteint d’un cancer, Oscar, un garçon britannique de 10 ans, s’est lancé un défi aussi simple qu’impressionnant : courir tous les jours pendant un mois.
Il espérait récolter quelques milliers d’euros. La solidarité a finalement largement dépassé ses espérances. À seulement 10 ans, Oscar a décidé de transformer son inquiétude en action. Son meilleur ami, Ethan, est atteint d’un cancer et doit affronter des traitements particulièrement lourds. Face à cette situation, le jeune garçon a voulu trouver un moyen de l’aider, à son échelle.
Il s’est alors lancé un défi : courir tous les jours pendant un mois, afin de récolter de l’argent pour soutenir son ami et sa famille. Au fil des jours, Oscar a multiplié les kilomètres, parcourant au total plus de 48 kilomètres. Une performance déjà remarquable pour un enfant de son âge, mais qui n’était finalement que le début de l’histoire.
Car son initiative a rapidement attiré l’attention. Des proches, puis de nombreuses personnes touchées par son histoire, ont participé à la cagnotte. Les dons se sont multipliés, jusqu’à atteindre une somme que le jeune garçon n’aurait probablement jamais imaginée.
Plus de 80 000 euros ont finalement été récoltés.
Derrière cette somme impressionnante, l’objectif reste pourtant très concret : apporter un soutien à Ethan et à sa famille alors qu’ils traversent une période particulièrement difficile.
L’histoire d’Oscar est aussi celle d’une mobilisation qui a dépassé largement le cadre de son défi sportif. En prenant simplement ses baskets et en décidant de courir pour son ami, le garçon a réussi à fédérer une véritable chaîne de solidarité.
Son initiative rappelle surtout qu’il n’est pas nécessaire d’avoir beaucoup de moyens ou d’être adulte pour agir. Oscar n’avait pas de solution pour soigner son meilleur ami. Il avait simplement une idée : courir pour lui.
Et cette idée, portée pendant un mois, aura finalement permis de réunir plus de 80 000 euros autour d’une même cause : aider Ethan à affronter son cancer.