À 10 ans, il court pendant un mois pour son meilleur ami malade… et récolte plus de 80 000 euros

Il espérait récolter quelques milliers d’euros. La solidarité a finalement largement dépassé ses espérances. À seulement 10 ans, Oscar a décidé de transformer son inquiétude en action. Son meilleur ami, Ethan, est atteint d’un cancer et doit affronter des traitements particulièrement lourds. Face à cette situation, le jeune garçon a voulu trouver un moyen de l’aider, à son échelle.

Il s’est alors lancé un défi : courir tous les jours pendant un mois, afin de récolter de l’argent pour soutenir son ami et sa famille. Au fil des jours, Oscar a multiplié les kilomètres, parcourant au total plus de 48 kilomètres. Une performance déjà remarquable pour un enfant de son âge, mais qui n’était finalement que le début de l’histoire.

Car son initiative a rapidement attiré l’attention. Des proches, puis de nombreuses personnes touchées par son histoire, ont participé à la cagnotte. Les dons se sont multipliés, jusqu’à atteindre une somme que le jeune garçon n’aurait probablement jamais imaginée.