Tour Vibration 2026 : découvrez les artistes qui vont enflammer Sorigny, Romorantin et Châteauroux !

Le compte à rebours est lancé ! Habitué à réunir des dizaines de milliers de spectateurs depuis des années, le Tour Vibration revient en 2026 avec trois grandes étapes et une programmation qui promet déjà de belles soirées musicales.

Et il y en aura pour tous les goûts ! Entre artistes incontournables, révélations et talents de la nouvelle génération, Vibration a une nouvelle fois misé sur une affiche éclectique.

Le Tour Vibration pose ses valises à Sorigny le 5 septembre, Romorantin-Lanthenay le 12 septembre et se termine en apothéose à Châteauroux le 26 septembre.

Sorigny : une soirée entre pop, chanson et rap

À Sorigny, le 5 septembre, le public pourra notamment retrouver Zazie, Amel Bent et Keen'V, trois artistes incontournables de la scène française.

Ils seront accompagnés de Pierre de Maere, Carbonne, Nuit Incolore et 47Ter. La soirée sera également rythmée par les sets de DJ Myst.

Une affiche qui promet de faire voyager le public entre chanson française, pop, rap et électro !

Romorantin : la nouvelle génération au rendez-vous

À Romorantin, le 12 septembre, place à une programmation particulièrement tournée vers la nouvelle génération.

Le public pourra retrouver Keblack, Marine, Adèle Castillon, Dr Yaro, Yamê, Linh, Jeanne et Vincé.

Une belle occasion de découvrir ou de retrouver certains des artistes qui font actuellement bouger la scène française, avec des univers allant de la pop au rap en passant par la chanson et les sonorités urbaines.

Châteauroux : une affiche XXL !

Enfin, Châteauroux, le 26 septembre aura droit à une programmation particulièrement impressionnante avec Soprano et Bigflo & Oli, deux poids lourds du rap français.

Ils partageront la scène avec Claudio Capéo, Adèle Castillon, Christophe Willem, Joseph Kamel, Ambre et Tibz. Et pour faire monter encore un peu plus la température, DJ Myst sera également aux platines. Une soirée XXL où un large public est attendu !

Trois villes, trois ambiances et beaucoup de musique !

Avec ces premiers noms, le Tour Vibration 2026 confirme son ADN, proposer des concerts gratuits, populaires et accessibles à tous, en réunissant des artistes confirmés et les nouveaux visages qui font l’actualité musicale.

Et surtout, ce n’est peut-être pas terminé !

Alors, ne quittez pas Vibration, continuez à nous écouter dans les prochains jours, car de nouvelles surprises pourraient bien arriver !