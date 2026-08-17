Magic System et Triangle des Bermudes préparent une collaboration

Le rapprochement entre Magic System et Triangle des Bermudes est désormais confirmé, les deux groupes ont enregistré ensemble un nouveau morceau, qui devrait prochainement être dévoilé au public. Pour le moment, aucun détail officiel n’a été communiqué concernant le titre ou la date de sortie.

D’un côté, Magic System, groupe ivoirien emblématique du zouglou, qui s’est imposé bien au-delà des frontières de la Côte d’Ivoire avec des tubes comme Premier Gaou, Magic in the Air ou encore Bouger Bouger. Le groupe est devenu au fil des années l’un des ambassadeurs incontournables de la musique ivoirienne à l’international.

De l’autre, Triangle des Bermudes, collectif français d'origine congolaise, qui s’est fait remarquer avec son univers musical et son approche originale. Leur rencontre avec Magic System promet donc un mélange intéressant entre l’expérience et les sonorités du groupe ivoirien et l’univers plus contemporain du collectif français.

Le featuring a déjà suscité la curiosité des fans après l’annonce de son enregistrement. Il ne reste désormais plus qu’à patienter avant de découvrir le résultat !